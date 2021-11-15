На благоустройство почти 200 объектов в Новосибирской области направлено более миллиарда рублей

На благоустройство территорий в населённых пунктах в 2021 году Новосибирская область направила 1,26 млрд рублей. Эти средства выделены как по нацпроекту «Жильё и городская среда», так и в рамках региональных программ.

Об итогах реализации мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ во время оперативного совещания, которое провёл губернатор Андрей Травников в правительстве региона 15 ноября, доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

«В этом году проведена масштабная работа: благоустроено более двухсот малых и крупных объектов на общую сумму более одного миллиарда рублей. В 2022 году необходимо готовиться к такой же напряжённой работе и в рамках нацпроекта, и в рамках наших программ – и исполнения депутатских наказов, и инициативного бюджетирования, грантовых программ – везде присутствуют мероприятия по благоустройству территорий. Особенно важно вовлекать в эту работу жителей, общественные объединения и организации: в согласование проектов, в определение внешнего вида объектов», – прокомментировал доклад губернатор Андрей Травников.

В 2021 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» направлено 981 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 894 млн руб. и из бюджета Новосибирской области – 86 млн руб. Эти средства были предназначены для благоустройства 115 придомовых территорий и 71 общественного пространства.

В рамках работ на эти деньги, в частности, реализовано три масштабных проекта, победивших в федеральном конкурсе малых городов. Это проекты в городах Купино, Карасук и Куйбышев.

Так, в Куйбышеве благоустроена центральная площадь, где раскрыли купеческую историю города через использование орнаментов в зонировании, материалах покрытий, малых архитектурных формах и перголах. Для проведения массовых мероприятий на площади созданы сцена и теневые навесы.

«У Куйбышева в самом центре появилось качественное общественное пространство, формирующее лицо города», — отметил Денис Архипов.

Также в центральной части Карасука вдоль береговой линии озера Банное создано многофункциональное пространство, где можно заниматься спортом, наблюдать за птицами и заниматься судомодельным спортом.

Помимо финансирования нацпроекта муниципалитеты получили поддержку областного бюджета. В частности, 2,6 млн руб. выделено 12 районам области на разработку проектно-сметной документации, 8,9 млн руб. – на благоустройство в посёлке Гвардейский, 40 млн руб. – на 50 объектов в рамках проекта «Территория детства» в Новосибирске, 216,8 млн руб. – на благоустройство территории у нового ЛДС.

Таким образом, всего на мероприятия по благоустройству в регионе в 2021 году было направлено 1,26 млрд руб.

Среди наиболее крупных объектов нацпроекта 2021 года – Заельцовский парк в Новосибирске. Здесь обустроены дорожки, экотропы, трассы «Скандинавской ходьбы», покрытия на сухом озере, детские площадки, а также выполнены работы по озеленению, устройству освещению и видеонаблюдения. Завершение объекта планируется в 2022 году.

Другой крупный объект благоустройства – парк «Южный» в Искитиме. Работы здесь начались в 2020 году. В 2021 году в парке установлены лавочки, урны и вазоны, устроено ограждение спортивной площадки, установлен спортивный инвентарь. Также обустроены велосипедная дорожка и спортивная площадка, выполнено озеленение и организовано освещение.

Кроме того, в городе Обь в 2021 году велись работы по созданию парка «Геофизик». Здесь уже заасфальтированы велосипедная дорожка и площадка, устроено освещение, установлены скейт-площадка, детская и интеллектуальная площадки, а также спортивные тренажёры. Также в парке выполнены работы по посеву газона и укладке ударопоглащающего покрытия на беговой дорожке, высажены зелёные насаждения.

Помимо этого, в рамках благоустройства придомовых территорий в 2021 году в регионе обустроили детские и спортивные площадки.

Ранее сообщалось о том, что с начала года в Новосибирской области появилось более ста зелёных зон благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».