Более ста зелёных зон появилось в Новосибирской области по нацпроекту с начала года

В Новосибирской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2021 году озеленили более ста территорий.

Как сообщили в правительстве региона 26 октября, озеленение выполнено на 104 объектах региона — 64 дворовых территориях и 40 общественных пространствах, оно включает в себя посев газонов, посадку деревьев и кустарников, а также цветочных растений. Самое масштабное озеленение выполнено в Городском парке культуры и отдыха в Бердске.

Работы по благоустройству в парке Бердска прошли в 2020-2021 году. Здесь обустроена дорожно-тропиничная сеть, установлены малые архитектурные формы и детские игровые комплексы, а также наружное освещение. В парке также высажены крупномерные деревья и сейчас высаживаются мелкие кустарники.

«Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и поддержке областного бюджета в городах и сёлах нашего региона проводится активная работа по озеленению общественных пространств и придомовых территорий. Всего озеленение выполнено на 104 объектах: 64 дворовых территориях и 40 общественных пространствах. Самое масштабное озеленение выполнено в Бердске, здесь высажены крупномерные ели высотой шесть метров, а также кустарники», – отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов во время одного из мероприятий по озеленению парка.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов» Бердск получил субсидию в размере 53,11 млн руб., в том числе на благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов 18,64 млн руб. и 34,47 млн руб. — на благоустройство общественного пространства. На придомовых территориях все работы уже выполнены, сейчас завершается благоустройство общественного пространства.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирской области планируется благоустроить 186 объектов — 115 придомовых территорий многоквартирных жилых домов и 71 общественное пространство. На эти цели направлено 980,6 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 894,2 млн руб., из бюджета Новосибирской области – 86,4 млн руб. Работы уже завершены на 167 объектах (90%) – это 111 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 57 общественных пространств.

Ранее сообщалось о том, что мэр Новосибирска обратился к депутатам за поддержкой проекта благоустройства площади Калинина.