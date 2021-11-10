«Бьём тревогу»: омские рестораторы попросили у властей отмены QR-кодов

Рестораторы Омской области сообщили о резком падении выручки с введением QR-кодов в заведениях общественного питания. С просьбой о поддержке они направили письмо в адрес областных властей, назвав сложившуюся ситуацию катастрофической – по данным бизнесменов, под угрозой закрытия оказалось 90% организаций.

Омское представительство Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) направило письмо в адрес губернатора региона Александра Буркова с просьбой разрешить работу общепитов без QR-кодов в ближайшее время. Получение обращения подтверждают в областном правительстве.

Как сообщили в правительстве региона, губернатор письмо пока не рассмотрел.

«Мы бьём тревогу! Принятые меры ограничений в Омской области в отношении общепита является крайне жесткими. Более 20 тыс. сотрудников могут покинуть отрасль в связи с ограничениями на работу и отсутствием перспектив. С учётом их семей, поставщиков и подрядчиков этот эффект распространяется более, чем на 100 тыс. человек», — говорится в обращении омских рестораторов, которое подписали 69 человек (цитата по «Ъ-Сибирь»).

Главой представительства ФРИО в Омске является основатель сети «Суши-Маркет» Андрей Колмогоров, директором — Дмитрий Войнов.

Бизнесмены подчеркнули, что вместе с введением QR-кодов в регионе продолжает действовать запрет на работу общепитов в ночное время. В результате обеих мер выручка заведений упала от 50% до 90%, в то время как средняя рентабельность отрасли составляет 10-12%. Под угрозой закрытия, по данным предпринимателей, оказались 90% ресторанов.

Рестораторы также отметили, что ограничения в первую очередь ударили по законопослушным бизнесменам, которые соблюдают все меры эпидбезопасности, в то время как представители теневого сектора продолжают беспрепятственно работать.

Напомним, в Новосибирской области система QR-кодов в сфере общественного питания начнёт действовать с 12 ноября. По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, мера может быть отменена в случае снижения заболеваемости. «Континент Сибирь» выяснял, какие последствия повлекут новые ограничения для новосибирского ресторанного бизнеса.

В сибирском подразделении Российской федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) в свою очередь отметили «Континенту Сибирь», что пока не планируют формировать обращение к властям Новосибирской области. «Мы не видим в этом смысла, поскольку и так находимся в диалоге», — отметила «Континенту Сибирь» председатель правления ФРИО Сибири Галина Шеломенцева. Вместе с тем, она отметила, что рестораторы всей России вчера отправили открытое письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.