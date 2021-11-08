QR-коды для посещения кафе и ресторанов введут с 12 ноября в Новосибирской области

В Новосибирской области с 12 ноября вводят новые коронавирусные ограничения. Система QR-кодов будет действовать при посещении предприятий общепита, баз отдыха, санаториев и выставочных мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дополнительные ограничительные меры были одобрены 8 ноября на заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова. Уточняется, что работа предприятий общественного питания разрешается с 23:00 до 06:00.

«В сфере общественного питания сегодня все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка, к сожалению, не улучшается. QR-кодирование должно стимулировать население вакцинироваться, а руководителей — активно вести разъяснительную работу. При этом мы соблюдаем баланс принятых решений — с общепита сняты ограничения по работе в ночное время, при соблюдении необходимых условий, но введены QR-коды на посещение. Эти меры направлены как на поддержание работоспособности бизнеса, так и на обеспечение безопасности потребителей», — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Изменения устанавливают возможность проведения мероприятий в выставочных залах, осуществление приема и размещения потребителей услуг на базах отдыха, в санаторно-курортных организациях, с количеством посетителей более 100 человек в том случае, если у граждан имеется один из документов: действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала госуслуг; сертификат о прививке от коронавируса на бумажном носителе; отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение трех дней с момента исследования; справка, подтверждающая, что человек перенес COVID-19, а с даты выздоровления прошло не более шести месяцев; справка о наличии противопоказаний к вакцинации.

«Оказание услуг общественного питания станет возможным при наличии у посетителей действующего QR-кода и других указанных выше документов, исключение составляют услуги по доставке заказов, обслуживанию «на вынос», услуги общепита на территории аэропорта, ж/д вокзалах, автовокзалах, АЗС, а также столовые и другие предприятия, обеспечивающие питание сотрудников организаций», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, 8 ноября в Новосибирской области зафиксировали суточный рекорд по заболеваемости COVID-19. За один день коронавирус выявили у 400 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 73 962 случаев заражения COVID-19.