Какие последствия для новосибирских ресторанов будет иметь введение QR-кодов?

За месяц до начала новогодних корпоративов, а точнее с 12 ноября, власти Новосибирской области ввели в общепите обязательную систему пропусков по QR-кодам. Насколько может упасть выручка рестораторов, и как они планируют адаптироваться к новым реалиям – в материале «Континента Сибирь».

Напомним, что о внедрении системы пропусков по QR-кодам в общепите Новосибирской области стало известно 8 ноября, когда губернатором региона Андреем Травниковым было подписано соответствующее постановление. Для участников рынка, опрошенных «Континентом Сибирь», это стало неожиданностью. Большинство рестораторов готовились к тому, что региональные власти обойдутся «малыми жертвами», введя систему QR-кодов для учреждений культуры, спортивных залов, аквапарка и закрытых павильонов зоопарка. Но такие прогнозы не оправдались: 8 ноября в списке оказались и заведения общепита. Правда, в отличие от Хакасии и Омской области возможность пользоваться общественным транспортом власти региона пока не ограничили через введение QR-кодов.

О сроках действия ограничений в сфере общепита Новосибирской области пока не сообщается. В ходе пресс-конференции 10 ноября глава регионального минпромторга Андрей Гончаров обозначил QR‑коды для общепита как временную меру, которую можно снять сразу, как только представится возможность. «Если мы увидим, что заболеваемость пошла на спад, мы готовы снять этот запрет в любой момент. Неважно, в выходной, праздник, очно, через ВКС – мы готовы отменить буквально на следующий день, как только видим, что ситуация изменилась», — пояснил министр.

Вместе с тем, по мнению опрошенных «Континентом Сибирь» рестораторов очередное ограничение даже хуже полного локдауна, при котором большинство организаций бы не работало, но ситуация была бы понятной для всех. В текущих условиях рестораторам нужно платить и аренду, и зарплату, и налоги, но при этом последствия те же – значительная потеря клиентов.

Согласно опросу, проведенному известным московским ресторатором, основателем группы компаний HURMA Дмитрием Левицким у себя в телеграм-канале, 30% участников рынка общепита после введения QR-кодов столкнулись с 70%-ым падением выручки, 26% — с 50%-ым, и лишь 6% отметили, что на них эта ситуация никак не отразилась.

Опрошенные «Континентом Сибирь» рестораторы солидарны в том, что нововведение не будет способствовать сокращению численности болеющих. Пандемия, по их словам, развивается по своим законам, своими темпами, и рестораны в этом никакой роли не играют. Новосибирский ресторатор Олег Ионко (среди его проектов – «Аджикинежаль», «Мятный карась», Drovamuka) в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» заверил, что его сеть достаточно серьезно подошла к обеспечению безопасности посетителей, поэтому все его сотрудники привиты. Более того, в ресторанах действует специальная рассадка гостей. «Сомневаюсь, что пропуск по QR-кодам в ресторанах существенно повлияет на общую статистику привитых и в целом заболеваемость в Новосибирске. А вот выручка в заведениях, судя по практике других городов, упадет – примерно в два раза. Может, и больше. В подобной эпидемиологической ситуации более актуальным было бы вводить систему проезда через QR-коды в общественном транспорте», – полагает собеседник издания.

Такого же мнения придерживается председатель правления федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Шелеменцева, напомнившая, что рестораны посещают примерно 10% населения, причем далеко не каждый день. «Поэтому если человек – антипрививочник, то отказ от системы посещения общепита не будет для него чем-то трагичным. Ради похода в ресторан никто не будет прививаться», – считает Галина Шелеменцева.

По словам Олега Ионко, пока никто в ресторанной сфере не понимает, каким образом будут контролироваться заведения: появятся ли штрафы для тех, кто не проверяет QR-коды посетителей, или все ограничится строгим выговором.

Стоит отметить, что начало этому процессу уже положено – минпромторг Новосибирской области 9 ноября уже анонсировал предстоящую проверку соблюдения противоэпидемических мер и готовности работы с системой QR-кодов в самом крупном новосибирском бармолле BlaBlaBar с участием главы министерства Андрея Гончарова.

В любом случае Олег Ионко надеется на мудрый и взвешенный подход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в сложившейся неоднозначной ситуации, поэтому ждет отмены системы работы по кодам уже в ближайшее время, до начала предновогодней суеты.

Основатель новосибирского ресторана «Коробок» Руслан Коробов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» рассказал, что пока изучает вопрос введения кодов в системе общепита других городов России. По его мнению, сейчас вновь наступает момент, когда необходимо пересматривать концепцию работы заведения – делать больший упор на доставку на дом. С новогодними же праздниками, как заметил Коробов, пока все абсолютно неясно: уже сейчас идут обзвоны клиентов, собиравшихся на корпоративы, но никто из них толком не может сказать, планирует ли отменять вечеринки или нет.

Известный новосибирский ресторатор Денис Иванов также полагает, что введение QR-кодов в системе общепита – слишком кардинальная мера. «Понимаю озабоченность властей нынешней ситуацией с заболеваемостью в регионе, но новая мера достаточно травматична для нас, как для бизнеса, она безальтернативна. Сейчас ресторанный бизнес Новосибирска не может похвастаться сверхприбылью. Более того, некоторые проекты сводят концы с концами. На этом фоне ужесточать политику к бизнесу, который и так на ладан дышит – это чересчур», – полагает ресторатор.

Денис Иванов также задается вопросом, как и кто будет покрывать убытки рестораторов. «Мы не можем действовать против указаний областных властей, но кто будет компенсировать убытки отрасли? Внутренний туризм и без того не досчитался на этих каникулах приличной прибыли – люди уехали отдыхать в другие страны, а дальше что?» – задается вопросом собеседник «Континента Сибирь». Он также приводит в пример Японию в качестве примера лояльного отношения к сфере общепита. «В самом начале пандемии главврач этой страны объявил, что во время роста сезонных эпидемий важнее всего для иммунитета положительные эмоции. Закрытие же возможностей людей питаться вне дома точно не принесут хороший эмоций», – отметил Денис Иванов.

Основатель ресторанов Poke Top, «Тесту Место» и кулинарной школы «Кухня за кулисами» Яна Фомина в разговоре с корреспондентом «Континент Сибирь» призналась, что весьма опечалена нововведением. На сегодня большая часть гостей, которая планировала прийти в предстоящие выходные в ее заведения, отменила бронь. Таким образом рестораторы, которые и сами не поддерживают введение кодов, получают в том числе шквал негатива от клиентов и толком пока не знают, как работать в ближайшее время. По мнению Яны Фоминой, вряд ли кто-то решит ослушаться постановления губернатора региона, но при этом она надеется, что здравый смысл восторжествует, а потому коды отменят уже в ближайшее время, как это сделали в Москве.

Основатель новосибирских ресторанов New Mexicо, «Гриль & Бутыль» Данил Прицкау посетовал, что пока никто толком не объяснил, каким образом необходимо отслеживать коды посетителей ресторана. По его словам, в этом вопросе каждому ресторатору придется действовать по своему разумению. Сам Прицкау планирует поставить встречающего официанта, сканирующего код, и сверяющего паспорт. На своей странице в Facebook он достаточно подробно прокомментировал свое видение ситуации и необходимость введения кодов в системах общепита. По его мнению, точечные меры (к числу которых он относит использование QR-кодов в ресторанах) не изменят ситуацию, а лишь усугубят финансовое состояние отрасли. Если использовать эту практику для того, чтобы влиять на умы и здоровье населения, то повсеместно – вводить QR-коды во всех местах массового пребывания людей, в том числе и в общественном транспорте.

Такую точку зрения поддерживает основатель ресторана Mishiko и траттории La Trenta Андрей Коротышев. «В среднестатистическом ресторане за день проходит примерно 150-200 человек за 12 часов, ну то есть 20 человек в час. В метро 200 человек это примерно 1 минута, в торговом центре минут 15-20, в одном автобусе час.

В каждом ресторане на данный момент 80% вакцинированного персонала, санитайзеры, рециркуляционные лампы и куча внутренних регламентов по чистоте и дезинфекции, что отсутствует как в общественном транспорте, так и в торговых центрах», — отметил предприниматель на своей странице в Facebook и выразил недоумение, почему крайней вновь оказалась сфера общепита.

Некоторые рестораны с 12 ноября уже анонсировали специальные стимулирующие акции. Например, в Park Café отметили, что планируют угощать посетителей бокалом игристого, а ресторан «Горячий цех» – сливочным лимончелло.

По мнению основателя ресторана «Библиотека» Натальи Ильиной, введение кодов в местах общепита – «это как стрельба из пушки по воробьям». Никакой существенной роли в том, чтобы остановить рост заболеваемости, оно не играет. Более того, рестораторы пока не понимают, каким образом осуществлять саму процедуру проверки QR-кодов. Конфликтные ситуации в этом вопросе наверняка будут.

Наталья Ильина сейчас не строит прогнозы по поводу весьма туманных перспектив через месяц, когда город начнет готовиться к новогодним каникулам. По ее словам, пока всех больше волнует ситуация этой и будущей недели – уже есть сложности при приёме броней, поскольку людям, собирающимся, например, отметить день рождения в кругу родных и близких, проще отказаться от идеи ресторана или кафе. «Если в компании кто-то один не привит, и что в этом случае делать – не приглашать человека на день рождения? В такой ситуации актуальными становятся аренда домов, коттеджей или празднование дома», – считает Наталья Ильина.