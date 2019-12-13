В 2015 году новосибирские рестораторы и отельеры при активной поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области объединились в ассоциацию, которая затем стала частью Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО). Какие задачи выполняет общественная организация, как строится ее взаимодействие с региональной властью и что вообще происходит на рынке HoReCa региона, в интервью «Континенту Сибирь» рассказала председатель правления ФРиО Сибири ГАЛИНА ШЕЛОМЕНЦЕВА.

— Галина, расскажите немного о ФРиО Сибири, какие функции она выполняет?

— В нашу Федерацию объединились ведущие рестораторы и отельеры Сибири, чтобы совместно развивать индустрию гостеприимства. Федерация занимается разработкой стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности. Мы работаем над поправками в федеральное законодательство и в существующие региональные и муниципальные нормативные акты, регулирующие сферу HoReCa (индустрия гостеприимства. — «КС»).

На данный момент во ФРиО Сибири состоит более 5000 человек и 98 организаций. Президент федерации — Владимир Бурковский, председатель правления — Галина Шеломенцева, вице-президенты: Анжелика Бурковская, Денис Метаев, Александр Бойко, Владимир Ников и Николай Ильин.

Чем больше людей в ассоциации, тем больше вопросов можно решить. Государству также удобнее работать с бизнес-сообществами, нежели разговаривать с каждым предпринимателем в отдельности. И чем активнее бизнес-сообщество, тем эффективнее диалог с властью. Как сказал один из чиновников, чем лучше мы будем осведомлены о реальном положении дел в той или иной сфере экономики, тем совершеннее будет наше законодательство.

— Что федерации уже удалось сделать?

— Например, вместе с ПИАП (Новосибирская областная общественная организация производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции. — «КС») нам удалось изменить расстояние от социальных объектов до торговых точек в Новосибирске. Дело в том, что из-за этого положения пострадали не те, кто должен был бы, например, недобросовестные предприниматели, которые поставили ларек возле школы и торговали пивом. Пострадали рестораны, которые много лет работали на рынке. Так, в торговом центре «Пирамида» в центре города, где примерно в радиусе один километр нет социальных объектов, закрылись три заведения, потому что рядом открылись курсы механизаторов. Мы написали письма в различные инстанции — от президента РФ до прокуратуры. И нас услышали.

Года три назад в Новосибирске была проблема с летними кафе. Для них была установлена очень высокая арендная плата, не были предусмотрены скидки или льготы на зимнее время, когда летники не работали. Ситуация была критическая.

Муниципалитет был настроен очень решительно, грозил сносом всех летних веранд. Мы выступали в СМИ, встречались с представителями мэрии и Совета депутатов города, писали письма. Нам удалось донести свою позицию. Летние кафе мэрия перевела в разряд элементов благоустройства города. И два года предприниматели платили по сниженной ставке.

— Проведение форумов тоже часть работы федерации?

— Да, в прошлом году мы совместно с министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области занимались подготовкой выставки HoReCa Siberia в «Новосибирск Экспоцентре». И тогда впервые по нашей инициативе в программу выставки включили деловую часть. Мы организовали отраслевую конференцию «HoReCa перезагрузка: Отель. Ресторан. Туризм». В ее рамках прошли пленарное заседание, круглые столы, лекции и мастер-классы.

Перед предпринимателями выступали спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Все мероприятия были для участников бесплатны. Наша федерация организовала и успешно провела отборочные туры двух чемпионатов России — по кулинарии и пицце.

— Какая задача для ФРиО Сибири сегодня самая актуальная?

— Мы работаем одновременно над несколькими проектами. Например, обучающие проекты. В прошлом году при содействии Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области впервые в России была открыта бесплатная Школа гастрономического бизнеса. Федерация благодарна правительству Новосибирской области за то, что поддержали нашу инициативу. За два года в ней обучились более 200 человек.

— Столько желающих начать свое дело?

— Дело даже не в этом. Наши студенты — в основном уже состоявшиеся в ресторанном бизнесе люди. К сожалению, сегодня не все заведения могут оплачивать стажировки и курсы, повышающие квалификацию для своих сотрудников. Это ощутимая статья расходов для ресторанного бизнеса. А люди хотят развиваться, ищут возможности, чтобы получить новые знания. В этом году среди студентов Школы гастрономического бизнеса было много представителей действующих заведений.

Спикеры школы — Владимир и Анжелика Бурковские, Денис Метаев и другие ведущие рестораторы Новосибирска. Они делятся своими знаниями, своими секретами, только на нашей площадке можно поговорить с ведущими шеф-поварами, задать вопросы, касающиеся дальнейшего развития.

Также мы разработали программы для собственников небольших заведений, в которые включены курсы как по экономике и управлению собственным бизнесом, так и по управлению процессами кухни.

Кстати, один из наших учеников — Денис Глобенко — открыл в Новосибирске пиццерию Pizza & Bar Memories, и предприятие за год вышло на самоокупаемость.

— Помимо Школы гастрономического бизнеса, у вас есть еще и гастроинкубатор. А отельеры словно остались в стороне.

— Гастрономический инкубатор мы открыли в мае 2018 года на площадке лофт-парка «Подземка». Гастроинкубатор представляет собой кухню размером 170 кв. м, оснащенную профессиональным оборудованием, которое позволяет нам проводить кулинарные и кондитерские курсы и бесплатные мастер-классы для профессионалов.

Гастрономический инкубатор выращивает персонал для ресторанов — поваров и кондитеров. Со многими предприятиями общественного питания у нас заключены соглашения о производственной практике с последующим трудоустройством.

Слушатели курсов работают на кухне отеля «Мариотт», на кондитерском производстве «Ля Мезона», кафе «Баттерфляй» и других.

Сейчас вместе с минэкономразвития Новосибирской области мы разрабатываем обучающую программу для отелей и санаториев. Это особенно важно накануне международных спортивных мероприятий, которые мы ждем: чемпионат мира по волейболу в 2022 году и молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023-м.

Сегодня в преддверии чемпионатов обсуждается увеличение номерного фонда новосибирских отелей, но будет ли он востребован, когда они пройдут? На данный момент гостиницы загружены где-то на 63% и находятся на грани выживания.

Гостиничный бизнес отличается от ресторанного. У него длительная окупаемость, ниже рентабельность, он вынужден конкурировать с серыми предпринимателями, сдающими квартиры в аренду. Кроме этого, отели больше, чем рестораны, зависят от продвижения Новосибирска как в стране, так и за рубежом.

К сожалению, у нас никто не занимается «упаковкой» Новосибирска, нет системного продвижения.

— Принято считать, что Новосибирск как таковой не интересен туристам, нам нечего показать им.

— Я с этим не согласна. У нас есть что показать, есть что предложить, начиная от знаменитого Новосибирского зоопарка и заканчивая достопримечательностями в области, например, музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор».

В Новосибирске проходят крупные экономические форумы и выставки. Нам важно, чтобы иногородние гости не улетали сразу, а задерживались в городе на выходные. Для этого мы должны предложить им развлекательно-познавательную программу. Очень важно анонсирование фестивалей и других мероприятий, которые проходят в Новосибирске. Например, о нашем Международном Рождественском фестивале искусств или о театральном фестивале «Ново-Сибирский транзит» практически не знают за пределами города и Сибири. Нет широких анонсов на российском ТВ, нет широких анонсов в Интернете. Поэтому самый важный вопрос, решение которого способствовало бы развитию гостиничного и ресторанного бизнеса, — это реклама города. Если приток гостей увеличится, то рестораторам и отельерам будет хорошо.

— Как строится сотрудничество ФРиО Сибири с властью?

— Мы очень активные и не боимся работать, поэтому у нас полное взаимопонимание. Власть получает от нас обратную связь по поводу тех или иных решений и знает, что есть общественная организация, на которую всегда можно положиться при реализации совместных проектов.

На текущий момент мы ведем работу по сохранению единого налога на вмененный доход — ЕВНД, пытаемся донести, что от его отмены пострадают и бизнес, и бюджет.

Также работаем над изменениями в СанПиНе — санитарно-эпидемиологических нормах. Эти правила давно устарели. Сегодня в общепите новое более совершенное оборудование, изменились регламенты. Поэтому при Роспотребнадзоре создана рабочая группа, в которую входят наши представители, и мы формируем поправки в СанПиН, касающиеся общепита.

— Вы много общаетесь с коллегами из других городов. Как новосибирский общепит выглядит на фоне других регионов России, что общего, в чем отличия?

— Я посещаю все крупные форумы, связанные с индустрией гостеприимства в России, — Москва, Питер, Сочи. Недавно приехала из Казани. И могу сказать, что проблемы у всех примерно одинаковые: начиная от нехватки квалифицированного персонала до низкого клиентского трафика. Но надо сказать, что новосибирский общепит за последние годы очень вырос. У нас появилось много интересных заведений, куда можно сходить и куда не стыдно привести гостей. Открывается много ресторанов и кафе необычных форматов, с интересными концепциями.

И конечно, все отмечают достойный уровень сервиса в них. Новосибирские рестораторы небезразличны к мнению гостей и, что похвально, продолжают учиться.

Подробнее о ФРиО Сибири читайте на сайте sibfrio.ru.

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