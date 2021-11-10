Андрей Гончаров рассказал, когда можно будет отменить QR-пропуска для заведений общепита в Новосибирской области

За два дня до введения в Новосибирской области системы доступа в заведения общепита по QR-кодам, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров рассказал в ходе пресс-конференции о том, какие ограничения будут сняты с 12 ноября, как долго новые меры будут действовать, и при каких условиях их могут отменить.

Министр уточнил, что при входе в заведение общепита сотрудник может потребовать у гостя не только QR-код, но и документ удостоверяющий личность. По его мнению, никаких дополнительных трудностей эта проверка вызывать не должна – как не вызывает требование паспорта при покупке спиртного или сигарет в магазине, если покупатель выглядит слишком молодо.

Небольшая неопределенность возникла в связи с тем, что для посетителей общепита необходимость привиться возникает с 12 ноября, а для сотрудников, как уже сообщалось раньше – с 22 октября (первый компонент), после чего непривитых сотрудников работодатель обязан не пустить на рабочее место. Андрей Гончаров прокомментировал, что работники общепита в большинстве своем уже прошли вакцинацию, поскольку времени для этого было достаточно: о дедлайне, напомним, стало известно еще 12 октября и на сегодня доля вакцинированных сотрудников в общепите превысила 60%. Чего нельзя сказать о посетителях – окончательно дата введения QR-кодов в сфере общественного питания была объявлена 8 ноября на заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова. В этот день, напомним, число заболевших за сутки в регионе впервые перевалило за 400 человек.

По словам Андрея Гончарова, первоначально рассматривался вариант ввести коды с начала текущей недели, но потом было решено, что с понедельника такие запреты вводить нецелесообразно, и участникам рынка дали время подготовиться.

При этом с этого же дня отменяется запрет на работу в ночное время – с 12 ноября заведения могут работать круглосуточно. Но принимать только привитых. Медотвод от вакцинации, по словам министра, должен сопровождаться актуальным ПЦР-тестом с отрицательным результатом.

Сам Андрей Гончаров системой пропусков уже воспользовался, посетив НГАТОиБ и театр «Глобус»: «Все работает, все удобно».

Особый вопрос вызвали фудкорты, которые можно классифицировать как общепит, так и общественное пространство, где пропуска пока не требуются. Министр заявил, что в этом вопросе фудкорты безусловно относятся к общепиту и будут работать по соответствующим правилам.

12 ноября минпромторг планирует провести встречу с руководителями торговых цнтром – им будет предложено выделить общую зону на фудкортах (за которую на текущий момент отвечает арендодатель, а не заведения-арендаторы) и там ввести контроль QR-кодов. На еду на вынос это правило распространяться не будет.

Будут ли вводиться в Новосибирской области новые ограничения – это, по словам Андрея Гончарова, зависит от того, как покажет себя текущие меры, и будет ли результат. У министерства есть планы работы на случай, если ситуация с коронавирусом станет хуже, но детали ее министр оглашать пока не стал.

Он допустил, что по мере того, как расширяется сфера применения QR‑пропусков, будет расти и число нарушений, особенно там, где обе стороны (владельцы заведений и посетители) заинтересованы в том, чтобы этих ограничений не было. «Такого нельзя исключать. И одних технических средств контроля подлинности нам не хватит. Кто-то будет подделывать, кто-то будет покупать эти подделки. В завтрашней встрече с представителями ТРЦ и полиции мы обязательно обсудим этот вопрос», — отметил Гончаров.

Самый, пожалуй, актуальный вопрос – как долго общепит будет работать по схеме с QR-кодами. Министр с самого начала обозначил QR‑коды для общепита как временную меру, которую можно снять сразу, как только представится возможность. «Если мы увидим, что заболеваемость пошла на спад, мы готовы снять этот запрет в любой момент. Неважно, в выходной, праздник, очно, через ВКС – мы готовы отменить буквально на следующий день, как только видим, что ситуация изменилась», — отметил Андрей Гончаров.

О введении аналогичной системы в ТРЦ или общественном транспорте речь пока не идет. «Мы посмотрим, как это пройдет в том же Татарстане – мы и минтранс активно с ними взаимодействуем, – прокомментировал Андрей Гончаров. – Лично я не очень представляю, как можно наладить проверку QR-кодов на всех остановках, тем более, зимой. Вообще мы будем стремиться к тому, чтобы этого не случилось. Чтобы это усиление ограничений было последним».

Напомним, что ранее своей точкой зрения с «Континентом Сибирь» поделились представители регионального общепита.