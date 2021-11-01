Красноярские власти намерены продлить действие QR-кодов после 7 ноября из-за COVID-19

Власти Красноярского края намерены продлить действие системы QR-кодов после 7 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства края Алексея Подкорытова.

По словам Алексея Подкорытова, региональные власти по рекомендации Роспотребнадзора не планируют отменять систему QR-кодов. Он добавил, что в Красноярском крае рассматривается возможность расширения перечня организаций, которые можно посещать только при наличии документа о вакцинации от COVID-19 или о перенесенной коронавирусной инфекции.

«Система QR-кодов с нами надолго. Она не будет отменена 7 ноября, как думают многие, она будет только расширяться и действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. В это сложное время я прошу жителей края ограничить массовые общения и поставить прививку, если вы не сделали этого раньше», — сказал заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов.

Отмечается, что в адрес губернатора Красноярского края Александра Усса глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев направил предложение по расширению системы предоставления QR-кодов. Так, ведомство предлагает дополнительно ввести ограничительную меру в кафе, ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах, а также других объектах индустрии красоты. Уточняется, что предоставлять QR-код также предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха.

Ограничительные меры также могут коснуться спортивной сферы — QR-коды будут необходимы при входе в бассейны и фитнес-залы.

По данным стопкоронавирус.рф, на 1 ноября в Красноярском крае зарегистрировано свыше 131,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 116,1 тыс. пациентов, умерли 6,5 тыс. человек. За сутки в регионе выявили 681 случай заражения COVID-19.

Напомним, система QR-кодов в Красноярском крае введена с 30 октября. Ограничительная мера действует при входе в торгово-развлекательные центры и на объектах культуры и спорта. Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.