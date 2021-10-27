В Новосибирской области создали 43 тысячи мест допобразования и 105 «Точек роста» по нацпроекту

По итогам реализации национального проекта «Образование» в 2021 году в Новосибирской области создано 105 образовательных центров «Точка роста», отремонтировано шесть школьных спортивных залов, а также открыто более 43 новых мест дополнительного образования. Кроме того, в регионе ведётся строительство новых школ.

В 2021 году на реализацию национального проекта «Образование» в Новосибирской области предусмотрено 3,3 млрд руб., 700 млн руб. из этой суммы – средства регионального бюджета, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук на пресс-конференции 26 октября.

«В рамках нацпроекта реализовывались задачи, касающиеся разных спектров образовательной деятельности. Так, в рамках регионального проекта «Современная школа» как в прошлом, так и в этом году велось строительство новых объектов образования. В 2020 году были введены школы на 1100 мест в Кировском районе Новосибирска, а также пристройка на 535 мест к лицею №130 в Советском районе Новосибирска. Начато строительство гимназии №3, которое планируется завершить в следующем году. Также в рамках нацпроекта строится школа в посёлке Верх-Тула в Новосибирском районе с завершением в 2022 году», – рассказал Сергей Федорчук.

Как сообщил министр, по проекту «Современная школа» в 2021 году в регионе отремонтировано шесть школьных спортивных залов, а также создано 105 центров образования «Точка роста» — в 2022 -2023 году ежегодно планируется открывать ещё по 105 таких центров.

«В общей сложности за четыре года мы откроем 357 «Точек роста», которые нам позволят развивать направления дополнительного образования, проводить уроки естественно-научного цикла, это особенно важно для отдаленных школ сельских территорий, – подчеркнул министр. – Совместно с муниципалитетами в рамках нацпроекта мы запускаем проект «Сетевой учитель», когда педагоги из лучших школ с использованием дистанционных технологий будут заниматься преподавательской деятельностью в тех школах, где существуют вакансии по определенным предметным областям».

В регионе также продолжается реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», который позволит обеспечить школы современной компьютерной техникой и оборудованием. В 2021 году в нём участвует 241 образовательная организация.

Помимо этого, в Новосибирской области открылся второй центр цифрового образования детей «IT-куб», он создан на базе гимназии №6 «Горностай». Первый такой центр появился в прошлом году в гимназии №17. Кроме того, в 2020 году заработал региональный центр по работе с одаренными детьми «Альтаир», а в этом году на базе НГТУ открылся областной «Кванториум», где сейчас проходит набор и формируется расписание занятий.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Новосибирской области при различных образовательных организациях открыто более 43 тысяч новых мест дополнительного образования.

«В допобразовании средства идут за каждым ребёнком, через систему в «Навигаторе дополнительного образования детей Новосибирской области» можно увидеть, сколько детей получили сертификат и сколько детей зарегистрировались в тех или иных учреждениях для получения дополнительного образования», — прокомментировал Сергей Федорчук.

Министр также напомнил, что Новосибирская область вошла в государственную программу по строительству школ на условиях государственно-частного партнерства. Регион получил возможность построить семь школ в 2022-2023 году в Новосибирске и две школы в Новосибирском районе области. Благодаря этому появится порядка девяти тысяч дополнительных мест для школьников там, где строятся новые микрорайоны.

В Новосибирской области также стартовала программа по капитальному ремонту школ на 2022-2026 годы. Региону подтвердили заявку на 14 объектов. Общий объём финансирования составит порядка 541 млн руб., средства поступят из консолидированного бюджета.

Реализация нацпроекта «Образование» на территории региона находится на контроле правительства Новосибирской области.

Ранее сообщалось о том, что гимназию на 1100 мест в новосибирском Академгородке планируется построить раньше срока.