Гимназию на 1100 мест в новосибирском Академгородке построят раньше срока

В Советском районе Новосибирска высокими темпами идет строительство нового здания гимназии № 3. Посетивший стройплощадку объекта 20 октября заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев проинспектировал ход работ.

По словам Алексея Кондратьева, строительство школы переменной этажности и площадью более 15 600 кв. м, рассчитанной на 1100 мест, началось в июне 2020 года. Он позитивно оценил высокие темпы строительства, благодаря которым подрядчик планирует сдать школу раньше заявленного срока — уже в конце текущего года.

«Школа, строящаяся по федеральному проекту, будет типовой — с помещениями основного образования, а также актовым и спортивным залами, библиотекой, музеем и обязательным медицинским блоком. Это четвертый объект такого плана, реализуемый в городе, — три школы уже построены: в Ленинском, Калининском и Кировском районах Новосибирска. Финансирование строительства этого объекта предусматривается в течение трех лет, окончательные расчеты будут произведены в 2022 году, но с учетом того, что темпы работы с подрядной организацией сегодня достаточно высокие, работы ведутся с опережением графика примерно на месяц», — уточнил Алексей Кондратьев.

Он также добавил, что вводить в эксплуатацию школу планируют в декабре 2021 года.

«Стоимость школы — 1 млрд 50 млн рублей, то есть примерно около одного миллиона составляет стоимость места одного ребенка. Сейчас необходимо завершить благоустройство. Думаю, в конце октября эти работы будут окончены, подрядчику ничего не мешает это сделать, — пояснил он. — Два блока — А и В — готовы в полном объеме, и даже установлены парты в классах, то есть помещения готовы к образовательному процессу.

Конечно, запускать школу необходимо, когда будет закончен центральный блок, строительство которого всегда осуществляется чуть дольше, поскольку очень много монолитных участков, что и затягивает процесс. Но на сегодня фактически уже идет внутренняя отделка этих помещений, поэтому нет никаких сомнений в том, что объект в декабре текущего года будет введен в эксплуатацию».

Гимназия № 3 расположена по адресу: Детский проезд, 10. Объект вошел в национальный проект «Образование», его финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней: прежде всего федерального, а также из областного и городского. Работы выполняет подрядная организация ООО «ПКФ «Агросервис». Новое здание гимназии, сложной П-образной формы, включает три блока: два четырехэтажных с учебными классами и один двухэтажный, соединяющий два других. Школа рассчитана на 1100 учащихся в одну смену и сможет вместить 44 класса по 25 учеников. В новой школе будут учтены все современные требования по СанПиН и пожарной безопасности.

Проектом строительства новой гимназии предусмотрено функциональное зонирование прилегающей территории: определены входная зона с площадкой для проведения линеек и физкультурно-спортивная зона, место отдыха. В хозяйственной зоне будут размещены трансформаторная подстанция, дизель-генераторная установка.

Как отметил глава администрации Советского района города Новосибирска Дмитрий Оленников, в верхней зоне Академгородка особо остро стоял вопрос переполненности зданий образовательных учреждений. И гимназия № 3 не исключение — она работала в старом здании последние три года практически в три смены.

«Поэтому на сегодня, при численности учащихся в 1100, это здание решит все вопросы, связанные с созданием условий для образовательных процессов», — подчеркнул он.

Директор МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» Татьяна Алексеева уточнила, что сейчас образовательный процесс проходит в четырех зданиях в Академгородке.

«Начальная школа занимается на базе детского сада, 4-е классы учатся в школе № 130, 5–6-е классы — в гимназии № 5, 8-е и 11-е классы — в вечерней школе.

Старая школа не вмещала всех учеников, учебный процесс был организован практически в три смены. После ввода в эксплуатацию нового здания более одной тысячи детей смогут обучаться в одну смену. Подрядчики говорят, что гимназию сдадут в декабре, но к образовательному процессу получится приступить не сразу, — поделилась директор. — Вначале надо будет подготовить все разрешительные документы, получить акт ввода объекта в эксплуатацию и лицензию. Только тогда школа сможет принять учеников. К тому же здание должно быть прогрето, поскольку это будет зимний период».

Добавим, что в нынешнем году в Новосибирске, помимо здания для гимназии № 3, строятся еще две школы. По аналогичному проекту на 1100 мест возводится школа в микрорайоне Родники — завершение строительства запланировано на конец текущего года. Также идет строительство школы на 825 мест в микрорайоне «Европейский берег».

В целом число строящихся школ за пару лет в Новосибирске может увеличиться вдвое — к 2024 году власти планируют построить шесть новых школ вместо трех. Это будет возможно благодаря внесенным в госпрограмму «Развитие образования» изменениям, которые позволят привлекать для строительства школ частные средства, что даст возможность построить в 2021–2022 годах в два раза больше школ.