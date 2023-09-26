На развитие транспортной системы Красноярского края в ближайшие три года направят более 165 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов, сообщают в пресс-центре краевого правительства.

«Более 75 млрд — на продолжение работ по строительству линии метро в Красноярске;

порядка 65,5 млрд — на строительство и модернизацию краевой сети дорог; 225 млн — на повышение безопасности дорожного движения в территориях; более 1,8 млрд — на покупку авто-, авиа- и водного транспорта для работы в районах», — говорится в сообщении.

В пресс-центре также отмечают, что новую госпрограмму уже приняли в правительстве региона.

Напомним, что в середине августа стройку красноярского метро посетил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. На месте строители отчитались – реализация проекта первой линии скоростной транспортной системы Красноярска ведется по графику.