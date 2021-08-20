Более ста центров «Точка роста» откроют в школах Новосибирской области до конца года

В школах сёл и малых городов Новосибирской области продолжают открывать центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В 2021 году в регионе планируется создать 105 таких подразделений.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области 20 августа, на создание центров «Точка роста» по решению правительства региона будет выделено 164 млн руб. Эти средства направят на ремонт в действующих школах.

В 2020 году центры с высокотехнологичным оборудованием в Новосибирской области открыли в 42 сельских школах. До конца 2022 года «Точки роста» планируется создать в 252 образовательных учреждениях. Все они войдут в единую региональную модель выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. Такая работа проводится в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Один из современных образовательных центров открылся в школе №3 рабочего посёлка Чистоозёрное. В сентябре прошлого года там заработал центр цифрового и гуманитарного профиля. Здесь также реализуются региональные проекты «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни», «Создание школьного информационно–библиотечного центра», «Внедрение ЭФУ в образовательный процесс», а также «Сетевая дистанционная школа».

Во время рабочей поездки в Чистоозёрный район губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с общественниками райцентра создание на территории школы комплексной спортплощадки формата сдачи норм ГТО. Просчитать такую возможность он поручил министерству образования региона.

Губернатор также попросил представителей ведомства найти новые пути решения вопроса подготовки кадров для сельских школ вместе с муниципалитетами и подготовить совещание по этой теме в сентябре.

«Программа «Служебное жильё для молодых специалистов» у нас продолжается, ищите варианты, чтобы молодые педагоги приезжали работать в районы так же, как приезжают молодые специалисты медицинской сферы», – сказал Андрей Травников.

Ранее сообщалось о том, что в школах Новосибирской области планируется создать почти две тысячи новых мест за счёт перепрофилирования помещений.