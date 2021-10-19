Анатолий Локоть раскритиковал подрядчиков за «пылевую завесу» во время дорожных работ в центре Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании 19 октября предъявил к дорожным подрядчикам требования о соблюдении культуры производства при проведении работ, особенно в центральной части города.

«Континент Сибирь» писал, что в минувшие выходные территория возле Центрального парка оказалась окутанной «пылевой завесой», что вызвало закономерное возмущение горожан. «Рабочие в масках. Люди дышат всем этим», — говорилось в поступившем в редакцию сообщении.

Анатолий Локоть в ходе совещания признал, что на улице Мичурина в выходные дни действительно имел место вопиющий случай на объекте.

«Создать такое пылевое облако в центре города возле зоны отдыха – Центрального парка – это (с точки зрения подрядчика) просто не понимать, где работать. То же самое и на Вокзальной магистрали, где работы ведутся только днем. Не видел, чтобы они проводились ночью, когда меньше людей и машин, и когда они никому не мешали бы. Таких отрицательных примеров довольно много», — заявил Анатолий Локоть.

В ходе совещания он предложил обратить пристальное внимание дорожных подрядчиков на культуру работ. Особенно тех, которые работают в центральной части города.

Ранее в мэрии Новосибирска отмечали, что подрядчиком по проведению дорожных работ на улице Мичурина является ООО «Стройдор2015», основным учредителем которого, согласно данным Rusprofile, является Бехбудов Бехбуд Ягуб Оглы

«Давайте предъявим конкретные требования – если подрядчики собрали асфальт, то должны убрать в течение сроков, которые им поставлены. А потом при подведении итогов будем учитывать не только результат, но и то, кто и как работал», — предложил глава города.

Напомним, что ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска «Континенту Сибирь» отмечали, что в эти дни на улице Мичурина на участке от Фрунзе до Орджоникидзе планируется уложить новое асфальтовое покрытие. Работы предполагается завершить 25 октября. Кроме того, городские службы приводят в порядок улицу Каменская.