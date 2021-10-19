Ремонт дороги по улице Мичурина в Центральном районе Новосибирска начался 11 октября и уже сейчас находится в завершающей стадии. Мэр города Анатолий Локоть проконтролировал работы по его замене. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

На участке протяженностью 600 метров выполнено фрезерование, сейчас идет укладка нижнего выравнивающего слоя. Далее предстоит обустроить верхний защитный слой из битумно-минеральной смеси, эти работы подрядчик намерен завершить к концу текущей недели. После этого дорожники приступят к поднятию колодцев подземных коммуникаций до уровня проезжей части. По контракту все работы должны быть закончены до 25 октября.

Как отметил Анатолий Локоть, улица Мичурина – один из объектов, которые ремонтируются за счет дополнительных средств, поступивших из вышестоящих бюджетов. Средства пришли только в конце лета, в связи с чем сезон дорожных работ в этом году затянулся до октября.

«Уже сейчас мы выходим на финишную прямую по ремонту дорог в этом году и у нас нет сомнений, что работы на всех объектах будут завершены в срок – до 25-29 октября. После этого начнется процедура приёмки объектов в эксплуатацию. Если будут обнаружены недочеты, обяжем подрядчиков переделывать», — добавил Анатолий Локоть. Его комментарии приводит пресс-центр мэрии.

В течение многих лет слабым местом дорожного покрытия оставались примыкания проезжей части к колодцам подземных коммуникаций – асфальт вокруг люков быстро разрушался. В этом году для обустройства примыканий начали применять технологию литого асфальтобетона.

«Мы больше не принимаем дороги, где люки просто закатаны в асфальт. Сегодня мы требуем, чтобы примыкания к люкам, будь то тепловые камеры, люки сетей связи или Горводоканала, были выполнены литым асфальтобетоном. Он несколько дороже, но прочнее, это гарантия того, что на следующий год они не застучат, как это часто бывает», – подчеркнул Анатолий Локоть.

По словам коммерческого директора компании-подрядчика ООО «Стройдор2015» Вахида Заманова, для укладки асфальта применяются новые технологии.

«Здесь используются материалы, специально разработанные для уменьшения колейности, их применяют для ремонта дорог по всему Новосибирску – сегодня асфальт укладывается совсем не такой, как раньше. Он дороже, сложнее в укладке – используется сразу три катка – но он более долговечный», — уточнил Вахид Заманов.

Напомним, в течение летнего сезона в Новосибирске отремонтировали почти два млн кв. м. дорог, что больше прошлогоднего показателя в полтора раза.