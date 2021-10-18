Новосибирцев испугал пар из-под земли на входе в Центральный парк

На входе в новосибирский Центральный парк из-под канализационной решётки пошёл угрожающий пар. Как рассказали «Континенту Сибирь» с СГК, произошла авария на трубопроводе, но её устранят лишь к концу недели.

Читатели «Континента Сибирь» пожаловались на парение из-под канализационной решётки возле входа в новосибирский Центральный парк, которое появилось в минувшие выходные. Учитывая недавние коммунальные аварии, из-за которых произошли прорывы асфальта в центре города, ситуация не на шутку обеспокоила жителей, особенно тех, кто гулял в парке с детьми.

Как прокомментировали происходящее «Континенту Сибирь» с Сибирской генерирующей компании в понедельник, причиной парения послужила коммунальная авария, к устранению которой специалисты приступят на днях.

«Есть небольшой дефект на трубопроводе, он находится на контроле у специалистов теплосетевого подразделения СГК. 21 октября бригада приступит к ремонту», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе СГК 18 октября.

Новосибирцы также пожаловались на пылевую «завесу», которая, по их словам, окутала Центральный парк на выходных.

«Рабочие в масках. Пылевая завеса в районе Центрального парка в выходной день. Люди, дети. Дышат всем этим», — говорится в поступившем в редакцию сообщении.

В пресс-службе мэрии Новосибирска «Континенту Сибирь» сообщили, что в эти дни проходят дорожные работы на улице Мичурина на участке от Фрунзе до Орджоникидзе – там планируется уложить новое асфальтовое покрытие. Работы предполагается завершить 25 октября. Кроме того, городские службы приводят в порядок улицу Каменская.

Напомним, 14 октября из-за прорыва трубы на улице Орджоникодзе в Новосибирске на несколько часов был обесточен крупный бизнес-центр. Это не первая авария на городских тепловых сетях за последнее время. За день до этого из-за аналогичного ЧП провалился асфальт на улице Семьи Шамшиных — в образовавшийся провал упали два автомобиля, а на Ордоникидзе под землю ушла часть тротуарной плитки.