В Красноярске подрядчики не будут получать оплату за «пыльную уборку» улиц, вместо этого их обяжут переделывать работу качественно. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Красноярцы заметили столбы пыли при уборке на улице Рейдовой, где в Бродвее закончилась вода и водитель этого, якобы, не заметил. По данному факту специалисты администрации организовали проверку.

«И дорожные пылесосы, и ленточные уборщики работают только с орошением! Если вода закончилась, рабочий должен приостановить работы, уехать на базу, заполнить необходимые емкости водой и только потом продолжить уборку», — пояснили в мэрии.

Напомним, что накануне качество уборки городских дорог и внутриквартальных территорий раскритиковал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов. Глава города также обратил внимание на приведение в нормативное состояние контейнерных мусорных площадок.