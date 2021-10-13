В новосибирском центре «Вектор» назвали особенности единой вакцины от COVID-19 и гриппа

Разрабатываемая новосибирским центром «Вектор» единая вакцина от COVID-19 и гриппа будет корректироваться каждый сезон под новые штаммы заболеваний, сообщают «Известия».

Специалисты новосибирского центра «Вектор» рассказали о работе над созданием единого препарата против коронавирусной инфекции и гриппа. Отмечается, что вакцина будет векторной, и включит в себя вирусы гриппа А и В. В настоящее время препарат находится в разработке — специалисты ведут лабораторные исследования вакцины.

«Важно отметить, что живая векторная вакцина будет индуцировать местный мукозальный иммунитет слизистых, что является важным условием для защиты от респираторных заболеваний. Использование генно-инженерных технологий и методов обратной генетики позволяет актуализировать для каждого нового сезона как гриппозный компонент, так и COVID-19», — сообщили в центре «Вектор».

Уточняется, что вакцина не будет иметь в своей основе препарат от коронавируса «ЭпиВакКорона». Разработкой объединенной вакцины против гриппа и COVID-19 в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали заниматься еще в октябре 2020 года, однако специалисты отмечают, что говорить о сроках начала клинических испытаний новой вакцины при участии добровольцев преждевременно.

«Разрабатываемой экспериментальной вакцине предстоит пройти еще много предшествующих этапов изучения, включая доклинические исследования», — сообщили в центре.

Напомним, центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — разработчик вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», которую зарегистрировали в октябре прошлого года. Препарат поступил в гражданский оборот в феврале 2021 года. Кроме «ЭпиВакКороны», центр также разработал препарат против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», который должен заменить своего предшественника.

Отметим, в конце сентября международная организация гражданской обороны предложила центру «Вектор» поставлять вакцины от гепатита А и коронавируса на международный рынок.