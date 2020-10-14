Владимир Путин объявил о регистрации новосибирской вакцины от коронавируса

Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом в среду, в ходе прошедшего в формате видеоконференции совещания с членами правительства, сообщил президент России Владимир Путин.

Детали разработки вакцины «Вектора» в ходе совещания обнародовала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она пояснила, что клинические испытания «ЭпиВакКороны» проводились на 100 добровольцах. В отличие от первой российской вакцины «Спутник V», которая является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса, новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ, является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается, и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. «Должна сказать, что вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности», — цитирует Татьяну Голикову стенограмма, размещенная на сайте Кремля.

Напомним, новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал испытание прототипа вакцины для борьбы с COVID-19 на лабораторных животных в марте текущего года. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в четвертом квартале 2020 года. В начале сентября стало известно об итогах первого этапа испытаний вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» на добровольцах — у всех выработались антитела.

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