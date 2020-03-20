Новосибирский «Вектор» начал испытание вакцины от коронавируса на приматах

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал испытание прототипа вакцины для борьбы с COVID-19 на лабораторных животных. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в четвертом квартале 2020 года.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора РФ, будут испытаны шесть прототипов вакцин, основанных на различных технологических платформах. Это вакцины на основе рекомбинантных вирусных векторов, а также синтетические вакцины. По данным ведомства, испытания проводятся на низших приматах, к которым относятся полуобезьяны. «В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Планируется, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске выявлено два случая заболевания коронавирусом. Всего под медицинским наблюдением в Новосибирской области по данным минздрава находятся 733 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции или контактировавшие с инфицированными. Они здоровы, находятся дома на самоизоляции. В инфекционную больницу №1 Новосибирска, по данным минздрава, госпитализировано 38 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией. У 13 человек – тесты отрицательные, у 25 результаты проб еще не готовы.

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