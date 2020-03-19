Как сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области, в регионе выявлен второй заболевший коронавирусной инфекцией. Напомним, что первый случай был выявлен в Новосибирской области 18 марта.

По данным пресс-службы минздрава Новосибирской области, 7 марта жительница Новосибирска прилетела из Италии в Москву, оттуда прибыла утром 8 марта рейсом 2513 авиакомпании S7 в Толмачево. В связи с прибытием из страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции ее поместили в Новосибирске на карантин.

На самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии. Клинических признаков инфекции все это время у пациентки не наблюдалось. После получения предварительных положительных проб на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1, поскольку пробы показали положительный результат. Сегодня, после повторных тестов, диагноз подтвержден. При этом, симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома, под медицинским наблюдением, его тесты отрицательные.

Список пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, их адреса и паспортные данные установлены. По данным регионального минздрава специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники связываются с каждым, чтобы взять анализы на коронавирус, поместить под медицинское наблюдение и выдать предписание о самоизоляции.

Стоит отметить, что всего под медицинским наблюдением в Новосибирской области на сегодня по данным минздрава находятся 733 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции или контактировавшие с инфицированными. Они здоровы, находятся дома на самоизоляции. В инфекционную больницу №1 Новосибирска, по данным минздрава, госпитализировано 38 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией. У 13 человек – тесты отрицательные, у 25 результаты проб еще не готовы. В детской больнице №3, по-прежнему, находятся 4 ребенка с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, вернувшиеся из-за рубежа. У них также взяты пробы на коронавирус.

Напомним, что 18 марта в Новосибирской области был выявлен первый случай коронавируса. Речь идет о жительнице Новосибирска, которая прилетела 15 марта рейсом из Москвы, до этого она была в Париже.

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