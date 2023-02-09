В Кремле подтвердили участие Путина в открытии нового терминала новосибирского аэропорта Толмачёво

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что глава государства примет участие в открытии нового терминала новосибирского аэропорта Толмачёво в рамках празднования столетия российской гражданской авиации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, в четверг, 9 февраля, Владимир Путин по видеосвязи откроет «два новых аэропорта». В их числе – новый терминал новосибирского Толмачёво.

Другой воздушной гаванью, которую откроет президент, станет модернизированный аэропорт в Новом Уренгое, сообщил Песков.

Напомним, в начале недели стало известно о том, что Владимир Путин проведёт телемост, во время которого откроет новые российские аэропорты. О каких конкретно объектах идёт речь, на тот момент не сообщалось. Однако, по предварительной информации, одним из них должен был стать новый терминал новосибирского аэропорта Толмачёво, ввод первой очереди которого был запланирован как раз на эти дни.

Праздничное мероприятие в честь юбилея российской гражданской авиации с торжественным открытием нового терминала проходит в аэропорту Толмачёво сейчас. «Континент Сибирь» следит за развитием событий.