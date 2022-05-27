Сенаторы РФ оценили реконструкцию аэровокзального комплекса «Толмачёво» в Новосибирске

Делегация Совета Федерации ФС РФ побывала на площадке реконструкции новосибирского аэровокзального комплекса «Толмачёво» вместе с губернатором региона Андреем Травниковым 27 мая. На объекте уже смонтировано 100% эскалаторов и почти все лифты.

На площадке реконструкции аэровокзального комплекса международного аэропорта «Толмачёво» вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым побывали председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, сенатор РФ Владимир Городецкий, а также их коллеги по Совету Федерации и члены регионального правительства.

Сенаторы работали в регионе 26-27 мая. В центре их внимания было исполнение постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области», сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам генерального директора АО «Аэропорт Толмачёво» Евгения Янкилевича, при возведении нового аэровокзального комплекса и реконструкции сопутствующей инфраструктуры в нынешних условиях акценты сделаны на импортозамещении, переориентировании с европейских поставщиков комплектующих на отечественные и южно-азиатские компании, на использовании новосибирских изделий и материалов, а также на сотрудничестве с новосибирскими партнёрами при оформлении интерьеров и конструкций. В числе таких партнёров – новосибирский Академгородок и Новосибирский государственный художественный музей.

Как отметил губернатор Андрей Травников в ходе визита на объект, программа развития хаба «Толмачёво» и прилегающих территорий – предмет особой гордости для региона и пример слаженной командной работы.

«Основные участники этой команды – правительство Новосибирской области, аэропорт «Толмачёво», базовая компания-перевозчик S7, Новосибирскавтодор, Российские железные дороги. Это не только реконструкция аэродрома и строительство нового терминала, это масса задач и проектов по стратегическому развитию территории. Для Новосибирской области это, во-первых, значимая часть экономики, много рабочих мест. Второе – это сопутствующие конкурентные преимущества, связанные с удачным месторасположением. Правительство Новосибирской области пошло на серьёзный шаг – уже четыре года подряд мы каждый год закладываем в нашем бюджете субсидию в объёме 375 млн рублей не на поддержку перевозок, а на развитие маршрутной сети. Многие новые маршруты до того, как они «раскрутятся», станут коммерческими, получают субсидию, в меньшей части из федерального бюджета, в большей части из областного, для нас это серьёзные вложения. Мы считаем эти вложения выгодными именно исходя из стратегии, которая реализуется и даёт результат», — отметил глава региона.

Андрей Шевченко заверил, что со стороны Совета Федерации, его председателя Валентины Матвиенко Новосибирской области всегда будет оказываться поддержка по развитию авиаузла «Толмачёво».

«Мы ознакомились с уникальным проектом. Строительные работы ведутся в срок, хотя мы понимаем все сложности по удорожанию материалов, замене какого-то оборудования. Но всё можно решать, если есть заинтересованность – такая, которую проявляет руководство Новосибирской области, вся команда губернатора», — сказал Андрей Шевченко.

Строительство нового терминала площадью 56 тыс. кв. м планируется завершить в третьем квартале 2022 года. Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. На каждом этапе запуска программы развития авиационного хаба, начиная от обсуждения перспектив реконструкции ВПП-2 и заканчивая проектированием нового терминала, правительство Новосибирской области принимало активное участие.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Травников поблагодарил сенаторов России за поддержку развития знаковых объектов в Новосибирской области.