«Готовимся»: в новосибирском Толмачёво прокомментировали информацию об участии Путина в открытии нового терминала

В ближайшие дни президент РФ Владимир Путин проведёт телемост, посвящённый столетию российской гражданской авиации. По предварительной информации, во время мероприятия глава государства примет участие в открытии нового терминала новосибирского аэропорта Толмачёво – в воздушной гавани прокомментировали эту информацию.

О планах президента России провести телемост, в рамках которого он намерен дистанционно открыть новые российские аэропорты, сообщает телеканал «Вести».

По предварительной информации, в числе объектов, которые планируется открыть с участием главы государства, — новый терминал новосибирского аэропорта Толмачёво.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе новосибирского аэропорта, торжественное открытие нового терминала запланировано на 9 февраля. В тот же день в воздушной гавани пройдут празднования в честь юбилея российской гражданской авиации. Есть вероятность, что в мероприятиях примет участие Владимир Путин.

«Мы не можем комментировать решения президента России, но готовимся к любому варианту развития событий», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе аэропорта Толмачёво 6 февраля.

Строительство нового терминала новосибирского международного аэропорта Толмачёво стартовало в 2020 году в рамках комплексной реконструкции воздушной гавани. Согласно проекту, площадь объекта составит 58 тыс. кв. м, на его территории предусмотрены 54 стойки регистрации. Предполагаемая пропускная способность – 1 844 пассажира в час. Завершить работы планировалось в третьем квартале 2022 года.

Как сообщал генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич в мае 2022 года, в текущих условиях работы были переориентированы на сотрудничество с азиатскими и местными поставщиками. Речь в том числе идёт о новосибирских партнёрах, среди них — Новосибирский государственный художественный музей, его специалисты приняли участие в разработке дизайна интерьеров.