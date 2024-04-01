Сибирское таможенное управление пресекло попытку беспошлинного ввоза дорогой одежды и обуви через новосибирский аэропорт. По данным ведомства, супружеская пара пыталась тайком провезти 17 килограммов люксовых вещей на 3 миллиона рублей.

Новосибирские таможенники обнаружили незадекларированные предметы одежды и обуви элитных зарубежных брендов в багаже супругов, возвращавшихся в Новосибирск из Баку: в чемоданах пары, решившей использовать «зеленый» коридор таможни, обнаружили в общей сложности 17 килограммов мужских и женских брюк, сорочек, юбок, пальто и обуви. Экспертиза показала, что общая стоимость товаров превышает 30 тысяч евро, или 2,997 миллиона рублей по актуальному курсу. Согласно закону, супруги должны были заплатить порядка 190 тысяч рублей таможенных пошлин за содержимое своих чемоданов, но решили этого не делать.

Таможенники возбудили в отношении путешественников 2 административных дела о недекларировании товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ), рассмотрев которые суд постановил назначить нарушителям штрафы на общую сумму в, без малого, 280 тысяч рублей. Сообщается, что после надлежащего декларирования и оплаты пошлин со штрафами всю изъятую одежду владельцам вернули.

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