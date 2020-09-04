У всех добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцины от COVID-19, выработались антитела. Такие результаты представили в Новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» после завершения испытаний на первой группе добровольцев.

В Центре «Вектор» подвели итоги первой стадии испытания вакцины «ЭпиВакКорона» от нового типа коронавируса. В ней приняли участие 14 добровольцев, которые провели в стационаре три недели. У всех участников испытаний врачи выявили антитела к вирусу.

«Мы начинаем получать уже первые результаты клинических испытаний. Эти результаты подтверждают безвредность вакцины, а также способность ее вызывать иммунную реакцию», – рассказал федеральным «Вестям» заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра «Вектор» Александр Рыжиков.

Параллельно «Вектор» уже начал второй этап испытаний вакцины. В нем примут участие 86 человек. Добровольцам сделают по две прививки. Они будут находиться в клинике 23 дня на полном пансионе, под наблюдением врачей.

Помимо этого, добровольцы сами будут вести дневники наблюдений. При этом, для чистоты эксперимента, они не будут знать, чем привиты – настоящей вакциной, или плацебо.

Одновременно с клиническими испытаниями, в лабораториях «Вектора» уже отрабатывают производство вакцины: ее выращивают в небольших биореакторах. Чтобы наладить производство в промышленных объемах и обеспечить вакциной всю страну, центр планирует использовать мощности своего технологического партнера — санкт-петербургского предприятия BIOCAD.

Напомним, 17 августа глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова посетила с рабочей поездкой Новосибирск и рассказала о первых результатах испытания вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» для профилактики COVID-19.

Также раннее областной минздрав сообщал, что регион уже готов к приему и началу вакцинирования препаратом, разработанным московским центром Гамалеи. 2 сентября первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов посетил складские помещения ГКУ НСО «Новосибоблфарм» и осмотрел морозильную камеру, где планируется хранить первую партию вакцины от коронавируса. Поступление вакцины разработки центра Гамалеи регион ожидает в ближайшее время.

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