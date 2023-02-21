Итоги обращения Путина 2023: главные тезисы из речи президента

Сегодня, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. «Континент Сибирь» собрал ключевые тезисы из речи главы государства.

Одной из первых тем, поднятой Владимиром Путиным, стала специальная военная операция. Президент подчеркнул, что страна делала все для решения конфликта мирным путем, однако «за нашей спиной готовился другой сценарий» и возложил ответственность на западные элиты и действующий киевский режим. «Одно обстоятельство должно быть понятно всем – чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», – подчеркнул Владимир Путин.

Владимир Путин отметил, что Россия не выходит из ДСНВ (договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), а приостанавливает своё участие в нем. Также президент добавил, что «Россия не будет первой испытывать ядерное оружие. Если США проведут ядерные испытания, то и мы тоже проведем».

В продолжении темы СВО Владимир Путин предложил создать специальный адресный фонд, главной задачей которого будет помощь семьям погибших военных и ветеранам СВО.

Для сотрудников оборонно-промышленного комплекса было предложено ввести льготную аренду жилья. Предполагается, что ставка будет значительно ниже рыночной, а большую часть платы возьмет на себя государство.

Характеризуя экономическую ситуацию, президент отметил, что удалось не допустить просадку на рынке труда, а уровень безработицы снизился. До пандемии этот показатель был на уровне 4,7, сейчас 3,7%. По словам главы государства, российская экономика оказалась сильнее западных санкций. Так, президент отметил, что ВВП в 2022 году снизился на 2,1%. Общий пакет помощи экономике составил триллион рублей, а объёмы ввода жилья впервые превысили 100 млн квадратных метров.

Говоря об актуальных вопросах с точки зрения транспорта, президент упомянул продление трассы «Москва–Казань» до Екатеринбурга, а в перспективе и до Владивостока, Монголии и Казахстана. По его словам, не менее 85% дорог в стране и регионах будет приведено нормативное состояние в 2024 году, а газификация затронет все социальные объекты.

Далее президент перешел к теме образования. Владимир Путин предложил вернуться к модели подготовки специалистов по схеме профессионалитета. Дипломы тех, кто уже завершил обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, пересматриваться не будут.

Одной из финальных тем выступления стала соцподдержка. С 1 февраля 2023 года материнский капитал, по словам президента, будет проиндексирован на 11,9%. «Начиная с 2022 года, семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога на жильё. Нужно продолжить это, чтобы семьи могли решать насущные проблемы. Предлагаю увеличить размер налогового вычета с 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год», – отметил глава государства. Размер минимальной оплаты труда (МРОТ) планируется поднять на 18,5% с 1 января 2024 года.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» публиковал бюджетный рейтинг регионов СФО.