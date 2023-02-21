В послании Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд для персональной, адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО.

Предполагается, что фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в трудоустройстве.

Отдельная и важнейшая задача фонда, как отметил президент, будет заключаться в организации долговременного ухода на дому.

«Я прошу правительство РФ совместно с комиссией по социальным вопросам, политике регионов в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Работа фонда должны быть открытой, а порядок оказания помощи – простым, без казенщины и бюрократии. Обращаю внимание, уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах РФ», – подчеркнул Владимир Путин.

Он также добавил, что в рамках работы фонда, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный координатор, который в ходе личного общения будет решать возникающие вопросы.

Президент напомнил, что сейчас действует мера поддержки ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, участников локальных конфликтов и не исключил, что в дальнейшем государственный фонд, который будет создан, сможет также заниматься и этими вопросами.

Напомним, что в Новосибирской области участникам СВО выдадут сертификат на прохождение комплексной реабилитации.