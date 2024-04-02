Делегация из Кузбасса изучила новосибирский опыт поддержки участников СВО

Сегодня, 2 апреля, в Новосибирске работала делегация из Кузбасса, в которую вошли представители Заксобрания Кемеровской области, министерства здравоохранения Кузбасса, Кемеровского госуниверситета и сотрудники других медицинских организаций. В ходе визита прошли встречи с министром здравоохранения Новосибирской области и представителями регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Цель рабочей поездки – обмен опытом по поддержке участников специальной военной операции.

В составе делегации Кузбасса, посетившей сегодня Новосибирск с рабочим визитом, – руководитель кемеровского филиала Фонда «Защитники Отечества» Лариса Конышева, заместитель председателя Заксобрания Кемеровской области Юрий Скворцов, замминистр здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, проректор ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» Мария Леухова, руководитель Психологической службы медуниверситета Елена Григорьева и главный областной специалист по медицинской психологии, начальник психологической службы ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница имени С.В. Беляева» Марина Губкина.

Как рассказал «Континенту Сибирь» Юрий Скворцов, решение посетить Новосибирск созрело после того, как в Кемерово прошел круглый стол с участием членов комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, во время которого обсуждали вопросы оказания помощи и поддержки военнослужащих, участвующих в СВО. Председатель комитета Ярослав Нилов на встрече в кемеровском фонде «Защитников Отечества» рассказал об опыте Новосибирской области в этом направлении, который можно было бы применить и в Кузбассе.

«Сегодня мы встретились с министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым и его заместителями. – сообщил Юрий Скворцов, – обменялись информацией, какую работу ведут наши регионы по поддержке бойцов, по подготовке медицинских кадров. Например, сертификат участника СВО, который разработала Новосибирская область – это довольно интересный опыт. Кроме того, мы обсудили вопросы медико-психологической помощи, профессиональной переподготовки демобилизованных, а также направления, связанные с переподготовкой и повышением квалификации врачей и медперсонала, которые первыми встречаются с военнослужащими и уже при первом осмотре могут выявлять симптомы посттравматического расстройства».

Делегация из Кузбасса также встретилась с сотрудниками Новосибирского государственного медицинского университета, на базе которого работают курсы по переподготовки врачей общей практики, чтобы они смогли распознать, относится ли пришедший на прием с какими-либо симптомами пациент к группе риска развития ПТСР. Состоялись встречи в новосибирском отделении Фонда «Защитники Отечества», где гости из соседнего региона работали с новосибирскими коллегами по конкретным темам.

По словам Юрия Скворцова, визит получился насыщенным и плодотворным. «Есть, над чем подумать, что взять на вооружение. Личное общение всегда производит хороший эффект. И мы благодарны, что коллеги из Новосибирска, регионального минздрава откликнулись и уделили в своем плотном рабочем графике внимание нашей рабочей группе», – отметил зампредседателя Заксобрания Кузбасса.