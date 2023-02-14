В Новосибирской области запустили новый проект по реабилитации пострадавших участников СВО. Теперь граждане, получившие ранение в ходе СВО, смогут пройти комплексную программу по социальному и психологическому восстановлению.

Для получения соответствующего сертификата необходимо будет подать заявление в отделах спецобслуживания, МФЦ и на Госуслугах. К заявлению будет прилагаться анкета-опросник, анализ которой позволит проработать подробный маршрут реабилитации для каждого обратившегося. Запуск проекта намечен на 1 марта этого года, воспользоваться сертификатом можно будет в течение года с момента получения.

«Индивидуальная программа составляется с учетом потребностей конкретного участника СВО и включает социальную реабилитацию, психологическое сопровождение, физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия, оказание содействия в трудоустройстве вернувшихся бойцов. Проект носит межведомственный характер. Активное участие в нем принимают и общественные организации региона», – отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения по месту жительства будут сопровождать получателя сертификата на всех этапах реабилитационного маршрута, включая предоставление специализированного транспорта в ходе получения услуг.

Ранее мы писали, что участникам СВО из Новосибирской области выдадут сертификата медицинских, социальных и юридических услуг.