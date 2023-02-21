«Дальше будет только хуже»: как новосибирские предприятия планируют выбираться из «кадровой ямы»?

В Новосибирской области нет предприятий, которые не испытывали бы кадровый голод. 2022 год стал кульминацией сразу нескольких долгосрочных трендов: экономических, демографических, образовательных, внешнеполитических, социальных – каждый из которых оказывал сильное влияние на подготовку нужных в экономике специалистов. И именно промышленная отрасль страдает от этого сильнее всего. Как обстоит ситуация сейчас, и какие возможности есть у участников рынка по решению этой проблемы – в материале «Континента Сибирь».

Как оценить нехватку кадров

Задача, поставленная федеральной стратегией развития промышленности России, указывает следующую цель – добиться того, чтобы не меньше двух третей промышленных предприятий не испытывали проблем с поиском кадров. Срок исполнения данной задачи – 2035 год, то есть закончить ее предстоит тем, кто в настоящее время еще определяется с тем, какую профессию выбрать.

Для того, чтобы получить более четкий план достижения цели, требуется для начала понять реальный уровень дефицита кадров на сегодняшний день. А это, по словам представителей бизнес-сообществ, удается не всегда.

«В конце декабря 2022 года министерство труда прислало запрос нашим участникам, в которых просило заполнить формы информацией о кадрах, – рассказывает «Континенту Сибирь» исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Кошелева. – И мы с воодушевлением взялись за дело, потому что знаем, что проблемы с кадрами есть везде. Когда мы подготовили ответ, оказалось, что наши цифры расходятся с теми, что мы видели в прогнозе на 2022 год – причем даже без учета частичной мобилизации и ее последствий. Так, в августе потребность в поварах минтруд оценил в 131 человек, при этом, на сайтах по подбору персонала искали поваров 426 компаний Новосибирской области».

Наталья Кошелева назвала следующие объективные причины подобных расхождений.

Во-первых, областной минпромторг и минтруд, как правило, изучают соотношение вакансий и резюме, опираясь только на государственный ресурс «Работа России», где трафик со стороны работодателей и соискателей до сих пор значительно ниже, чем на «Авито.Работе», HeadHunter или «Зарплата.ру».

Во-вторых, далеко не все работодатели – прежде всего, в промышленной сфере – ищут сотрудников через сайты-агрегаторы. Как отметила «Континенту Сибирь» директор HR-центра Алла Литвинова, на сегодня топ-3 способов закрытия вакансий для «промышленных» эйчаров включают в себя хантинг (то есть переманивание уже устроившихся специалистов из других предприятий), традиционные средства передачи информации (вроде расклейки объявлений) и реферальную систему (когда работник предприятия рекомендует своего знакомого и получает за это премию). И только после них идут Job-сайты.

В-третьих, в списке профессий, в которых нуждаются производственники, не всегда включаются те, что появились относительно недавно – например, специалисты по работе с маркетплейсами.

В-четвертых, зачастую, не учитывается мнение научного сообщества, сопряженного с промышленностью, которое также испытывает жесткий дефицит кадров.

И, наконец, в-пятых, не все руководители предприятий честно отвечают на вопросы о нехватке кадров, опасаясь, что их сотрудников могут мобилизовать – о чем в свое время в интервью «Континенту Сибирь» говорил президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин.

«Мы хотели бы, чтобы методики сбора информации были прозрачными, а также хотели бы понимать, как собранная информация повлияет на решение проблемы с кадрами», – подытожила Наталья Кошелева.

HR-бизнес-партнер «Зарплаты.ру» Елена Табанайнен добавила, что простое соотношение «вакансии / резюме» не дают объективной картины потребностей в кадрах. Мы видим в среднем 7840 вакансий в месяц в сферах «производство» и «рабочий персонал» от 1717 компаний. Количество резюме технических сфер – 3020. Но если владельцу предприятия нужно, например, десять швей, он пишет одну вакансию с одним набором требований. В то же время один соискатель может иметь несколько резюме».

По данным HeadHunter, в начале 2023 года Новосибирская область по числу активных вакансий ушла в минус относительно уровня годичной давности (-5,7%), однако просела не так сильно, как Россия в целом (-7,2%), но больше чем Сибирский Федеральный округ (-1,9%). Сильнее всего в регионе упал спрос на специалистов из автобизнеса (-46,7% в январе 2023 относительно января 2022), банковских работников (-36%), ИТ-специалистов (-35,3%), кадров из сферы образования (-35%), HR-специалистов (-34,5%) и работников из сферы закупок (-27,9%). Выросла потребность в строителях (+19,8%), работниках для спортивных клубов и салонов красоты (+13,5%), кадрах из сферы безопасности (+11,4%) и рабочем персонале (+10,7%).

По словам Елены Табанайнен, единственным годом, когда соотношение между вакансиями и резюме изменилось в пользу последних, был 2020-й – по причине вызванных коронавирусом ограничений, «закрытия» целых отраслей и сокращения скрытой безработицы. В 2020 году на одну вакансию приходилось 2,7 резюме, в 2021 – 1,8, в 2022 – 0,7.

«Это не просто отсутствие конкуренции, это абсолютный рынок соискателя, на котором работодатели конкурируют за сотрудника, а не наоборот», – подытожила она. Она также отметила, что есть своеобразный психологический рубеж: если на одну вакансию претендует пять-шесть человек или более, каждый из них получает дополнительную заинтересованность в получении работы. Если же соискателей меньше, мотивация начинает падать – вне зависимости от того, какие условия.

Яма демографическая и психологическая

Алла Литвинова пояснила, что одной из причин нехватки кадров как в промышленности, так и в экономике в целом, стала демографическая яма, которая сейчас вдобавок заходит на новый круг. Это признал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, по словам которого 2022 год стал первым в истории Новосибирска, когда его население сократилось.

Но есть и другая яма: для поколения, выросшего в 90-е годы образ работы в промышленности прочно связался с картиной разрухи, безденежья, бесперспективности и «работы для тех, кого больше никуда не взяли». И этот же образ был тиражирован ими следующему поколению.

В подтверждение этого тезиса Алла Литвинова привела результаты всероссийского опроса, проводимого порталом HeadHunter с охватом респондентов 3,5 млн. человек, согласно которому самыми престижными профессиями являются нефть и газ, сфера IT и госкомпании, а самой непопулярной, с удельным весом до 4% оказалась именно промышленность.

Еще один опрос провела Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» – и получила похожие результаты. «Мы опросили студентов профильного учебного заведения – Электромеханического колледжа, – отметила в ходе организованного в феврале 2023 года общественной организацией круглого стола член президиума НОО «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева. – 64,5% тех, кто уже выбрал учебу здесь, заявили, что не планируют связать свою судьбу с промышленностью, причем 57% сами не могли объяснить, почему. Каждый третий думает, что условия труда на заводе ужасные, зарплата низкая, а престиж близок к нулю. Половина не знает ничего о бонусах и льготах, которые уже предлагаются. Каждый второй не смог не назвать ни одного промышленного предприятия Новосибирска и области. Чаще всего вспоминались ТЭЦ и Стрелочный завод – потому что он виден из окон колледжа».

«Несоответствие подобных стереотипов реальной картине мира просто поражает – признал в ходе круглого стола президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты (НГТПП) Юрий Бернадский. – Я понимаю, что это могут быть первокурсники, которые еще не до конца определились со специализацией, но картину мы видим очень тревожную. Почти четырехкратная разница между рабочими местами и кадрами – это не просто дефицит. Это жесточайший кадровый голод».

Стереотип о «голодных и небритых рабочих в телогрейках» настолько глубоко врос в общество, что попал даже в серию снятых летом-осенью 2022 года социальных роликов, агитирующих за службу в армии по контракту. Ролики классического формата «до-после», где под «после», сопровождающимся решением всех проблем, преподносится военная служба. А в части «до» изображались либо безработные, либо должники – либо сотрудники промышленных предприятий, жалующиеся на ужасную зарплату (которую зачастую еще и задерживают), плохие условия, никакого карьерного роста, никакого уважения в обществе – так что ничего не остается, кроме как пойти служить.

Для того, чтобы этот стереотип сломить, Юрий Бернадский предлагает «готовить рабочее место выпускнику учебного заведения сразу, как только он подает документы», но начинать работать над ним еще раньше – лучше всего, со школьной скамьи.

Впрочем, с тезисом о том, что превентивная работа с будущими сотрудниками гарантированно решит нехватку кадров, согласились не все. «Мы много лет плотно сотрудничали с Новосибирским государственным аграрным университетом (НГАУ), организовали аудиторию с оборудованием, вложили в это несколько миллионов рублей – но так и не добились желаемого результата», – отметил в ходе круглого стола учредитель холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко. Похожий вывод сделала и директор по маркетингу АО «Новосибирская птицефабрика» Галина Лупанова: «Со школьниками сегодня работать тяжело: до седьмого класса разговаривать бесполезно по определению – они сами еще не определились. После седьмого – просто не слушают. Говорят, что хотят стать блогерами».

Начальник отдела подбора персонала «СибНИА имени Чаплыгина» Ирина Петрова считает, что со школьниками работать можно и нужно – несмотря на то, что им требуются в основном сотрудники с опытом, и что со студентами-практикантами проблем нет: «Очередь из них была еще до того, как СибНИА получил бронь от военной службы для своих сотрудников», – пояснила она. И добавила, что задача, стоящая перед ними более глобальная: сделать производственные и научно-производственные организации. «Мы приглашаем по 1,6 тысяч человек каждый год в рамках экскурсионных мероприятий, – рассказала в ходе круглого стола Ирина Петрова. – И, если потребуется, пойдем не только по школам, но и по садикам. Потому что видим, что школьники уже «поделены» – с пятого класса точно».

Еще один важный момент отметила директор по персоналу и оргразвитию завода «Элсиб» Наталья Полькина. «Мы приглашаем к себе не только студентов, но и преподавателей, которые их готовят. Показываем им все, проводим беседы с заказчиками – чтобы они хорошо поняли, кто нам нужен, чего не хватает у выпускников, которых мы принимаем на работу, на что стоит делать акценты. И только после этого представляем себя студентам. Иначе и быть не может».

Логика следующая: даже если из сознания студента удастся извлечь образ «разрушенного завода из 90-х», у него может возникнуть перекос в обратную сторону, когда он вернется в свой вуз и продолжит учиться по пособиям, написанным до его рождения. У него появится новая установка: предприятие хорошее и современное, поэтому я им не подойду, я ничего не умею, а у них и так полно соискателей. Поэтому завод и решил первым делом взяться за преподавателей.

Цифры, примеры, решения

Одним из основных трендов 2022 года стала милитаризация экономики – но в рыночных рамках. Сказалось это в том числе на промышленности и на кадровом вопросе. «Основная сложность, с которой мы столкнулись в ушедшем году – резкий рост гособоронзаказа, вылившийся в рост спроса на рабочие специальности. Нам нужны токари, слесари, фрезеровщики – не молодые выпускники, а специалисты от 4 разряда и выше, – перечислил в ходе круглого стола и.о. директора по персоналу и организационному развитию Новосибирского завода искусственного волокна Владимир Шаповал. – И мы не можем выполнить ГОЗ, ответственность за это вплоть до уголовной. Поэтому делаем все, что можем».

Именно военная промышленность в 2022 году имела больше всего резервов для того, чтобы восполнить кадровый дефицит. Так, авиазавод имени Чкалова еще в январе 2022 года заявлял о готовности принять две тысячи новых сотрудников. Однако даже им не удалось найти всех, кто требовался. «2022 год мы встретили с 5214 сотрудников, а закончили с 6783 – все-таки недобрали немного, 1671 человека приняли на работу, но кто-то и уволился, – констатировал заместитель директора по работе с персоналом НАЗ имени В.П. Чкалова Валентин Голуб. – В 2023 году возьмем еще 1620 человек: токарей, операторов, фрезеровщиков, слесарей, сборщиков, монтажников – всех. В дальнейшем планируем выйти на 10700 человек, как это было в 1987-88 годах, в лучшие времена работы завода».

На вопрос о том, что именно в первую очередь привлекает работников завода имени Чкалова, он ответил: хорошая зарплата. Которая, вдобавок, лучше всего помогает поднять производительность труда. «Раньше мы избегали сверхурочных работ, поскольку не могли их полностью оплачивать. Но сейчас нам по ФОТу дали «зеленый свет, – продолжил Владимир Голуб. – У нас почти нет вакансий с зарплатой меньше 110 тысяч рублей – если, конечно, не считать молодежи, которая только начинает карьеру. И первые месяцы, пока они осваиваются, сверхурочных мы им вообще не даем».

И все же, почему предприятие, которому дали все возможные льготы (которые не ограничиваются освобождением от военной службы) и «зеленый свет» по зарплате, которое может «хантить» работников у соседей (и оно, по словам Ирины Петровой, активно этим занимается), все равно не смогло найти нужного количества тех же токарей и фрезеровщиков?

Ответ прост – потому что их нет. «Мы, как это ни прискорбно признать, сами наступили на грабли, – добавил Владимир Голуб – Когда в 2000-х годах началось внедрение нового оборудование, мы забросали вузы и ссузы запросами на специалистов по станкам с ЧПУ (числовым программным управлением). И они дали нам их – но за чей, спрашивается счет? Каждый новый ЧПУшник – это минус один фрезеровщик. Получается, что мы сами убили профессию. И сейчас пожинаем плоды».

Что касается соцпакета, в частности, предоставления жилплощади – сейчас предприятие предпочитает компенсировать сотрудникам аренду, чем предоставлять место в общежитии, поскольку это и дешевле и проще.

Галина Лупанова согласилась с тем, что предоставление жилья как мотиватор сегодня не работает. «У нас за целый год – ни одного заявления. Условие, включающее несколько лет работы на предприятии, отпугивает, – говорит она. – Мы часто сталкиваемся с тем, что специалисты технических профилей видят в НПФ место для «нагуливания опыта», после чего идут, например, на Новосибирский электровозоремонтный, где на той же должности предлагается большая зарплата».

Еще одна трудность – в кадровой работе в сельской местности. «Летом мы теряем сотни человек, которые предпочитают работать это время на огородах и одновременно стоять на учете в ЦЗН, получая пособие. А осенью они снова нанимаются», – добавляет Галина Лупанова».

Компенсировать нехватку людей аграриям частично удается с помощью Центров занятости населения и частично с участием ГУФСИН. «Да, мы привлекаем к работе осужденных. И, как показывает опыт, они в целом работают лучше вольнонаемных, поскольку у них мотивация – продолжает Галина Лупанова. – Но полностью закрыть все места таким образом нельзя – до нас транспорты доезжают полупустыми, людей просто разбирают по дороге».

«Сейчас проблема на рынке труда особенно острая – особенно это касается тех, кто находится в прямой конкуренции с «федералами», – констатировал «Континенту Сибирь» директор компании «Машкомплект» Павел Дорожкин. – Им проще: они много вложили в раскрутку бренда, им проще менять расценки. Прямо сейчас мы слышим, что в ПЛП «Южный» готовится зайти Wildberries – а значит, скоро будут переманивать сотрудников».

Он добавил, что рост зарплат в логистике, как и в производстве, сегодня намного опережает средний по России: «Когда я пришел в компанию шесть лет назад, зарплата оператора составляла 19 тысяч рублей, сейчас мы с трудом находим людей на аналогичное место за 45 тысяч». При этом стоит отметить, что в эту сумму закладывается, зачастую, трудная доступность многих предприятий, которые находятся либо на самой окраине, либо за городской чертой.

«Я помню, как в позднем СССР никто не удивлялся, когда, например, фрезеровщик на заводе получал больше начальника участка, на котором он работал. Несмотря на огромную разницу в ответственности, – добавляет Павел Дорожкин. – И мы идем в этом направлении семимильными шагами».

Он также добавил, что надеяться на ближнее зарубежье, которое много лет воспринималось российскими работодателями как кадровый резерв, в ближайшие годы не стоит. Трудовая миграция будет скорее внутренней: пока Новосибирск будет переманивать окрестные регионы, его самого будут «пылесосить» Москва и Санкт-Петербург.

Подводя итоги

«Мы понимаем, что та потребность по кадрам, которую сегодня озвучивают промышленники – это только начало, – сказал в ходе круглого стола заместитель главы регионального минпромторга Денис Рягузов. – Объем заказов увеличивается, а значит и кадровая потребность будет только расти. Прямо сейчас студентов в вузы принимается столько же, сколько в учреждения профтехобразования, а предприятиям, судя по потребностям, требуются 70% сотрудников с рабочими специальностями и только 30% из высшего звена. Это самый больной вопрос, с которым мы пока не понимаем, как бороться».

«Цвет настроения российского рынка труда сегодня «синий». И будет оставаться им еще довольно долго – комментирует главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина. – Три четверти всех предложений о работе на hh.ru рассчитаны на привлечение рабочего персонала: «синих воротничков», линейных, массовых сотрудников».

«Лично я сейчас вижу две основные проблемы и задачи – подводит итог Наталья Кошелева. – Во-первых, это, конечно, колоссальная нехватка информации. Мы не слышим, кто, кому и в каком количестве требуется, какие условия предлагаются. И сталкиваемся с тем, что дети выбирают карьеру по принципу «поближе к дому» и «главное, чтобы диплом был». Во-вторых, мы не видим популяризации и повышения престижа рабочих специальностей на государственном уровне».

По ее словам, флешмоб «Мы работаем», запущенный предприятиями весной 2022 года, не смог достичь всех поставленных целей: «Что мы видим по факту: металлургический завод и забегаловка «Подорожник» – через запятую, в одном ряду, под одним и тем же слоганом. Кто из них имеет больше шансов привлечь сотрудников – думаю, понятно».

«Мы считаем, что нужно активнее работать со школьниками, проводить регулярные экскурсии на предприятия, встречи с производителями, чтобы формировать систему ценностного ориентирования – подчеркнула Марина Ярцева. – Потому что если ничего не изменить, то ситуация с кадровым голодом в последующие годы будет только хуже».