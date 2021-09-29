Международная организация предложила новосибирскому «Вектору» выйти на мировой рынок

Международная организация, призванная обеспечивать защиту населения во время техногенных катастроф, планирует купить у предприятий новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцины от гепатита А и коронавируса для поставок на мировой рынок. Пока речь идёт о полутора тысячах доз обоих препаратов.

Международная организация гражданской обороны (МОГО) предложила новосибирскому центру вирусологии и биотехнологии «Вектор», в том числе, предприятию научной организации «Вектор-БиАльгам» поставлять вакцины на международный рынок.

Как сообщает издание новосибирского наукограда Кольцово «Наукоград-Пресс», речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» и вакцине от гепатита А, их организация собирается тестировать в странах-участницах. Оба медикамента планируется закупить в количестве 1500 доз в октябре.

По словам генерального директора АО «Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина, компания готова к сотрудничеству и уже изучает возможность поставок вакцины от гепатита А по запросам стран.

Международная организация гражданской обороны (МОГО) включает в себя более 60 стран, 16 стран-наблюдателей и более 20 аффилированных организаций. Организация призвана содействовать укреплению национальных структур, обеспечивающих защиту населения в случае природных и техногенных катастроф – министерств чрезвычайных ситуаций, национальных комитетов и управлений гражданской обороны.

Ранее сообщалось о том, что новосибирский научный центр «Вектор» планирует перейти с выпуска вакцины «ЭпиВакКорона» на выпуск вакцины «ЭпиВакКорона – Н».