Новая вакцина новосибирского «Вектора» полностью заменит «ЭпиВакКорону»

Новосибирский научный центр «Вектор» планирует полностью перейти на производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н». По данным разработчиков, новый препарат легче производится и масштабируется, но принципиально не отличается от своего предшественника.

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен перейти на производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н» после производства препарата «ЭпиВакКорона». Об этом сообщила заместитель руководителя учреждения Татьяна Непомнящих в кулуарах Восточного экономического форума 2 сентября.

«ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на неё после «ЭпиВакКороны», — сообщила она (цитата по РИА «Новости»).

Специалист напомнила, что новый препарат отличается от разработанного ранее лишь технологией производства, при этом он проще в выпуске и легче масштабируется. По словам Непомнящих, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.

Напомним, новая вакцина новосибирского научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона-Н» была зарегистрирована в августе. Предшественник препарата – «ЭпиВакКорона» начал применяться весной и вызвал бурную критику со стороны некоторых представителей научного сообщества и пациентов. Недовольство вакциной было связано, в частности, с данными об отсутствии антител после вакцинации. На этой волне в СМИ появилась информация, что глава Роспотребнадзора, которому подведомствен «Вектор», Анна Попова может быть причастна к разработке препарата, что, в свою очередь, может свидетельствовать о наличии конфликта интересов.