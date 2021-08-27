Вакцина новосибирского «Вектора» «ЭпиВакКорона-Н» прошла регистрацию

Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от COVID-19 новосибирского научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона-Н». Соответствующие данные появились на сайте государственного реестра лекарственных средств 26 августа.

Министерство здравоохранения РФ выдало регистрационное удостоверение препарату новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона-Н», который является модернизированным вариантом уже применяемой вакцины «ЭпиВакКорона».

Новый препарат отличается от предшественника тем, что два пептида в его составе объединены в один. По информации разработчиков, это способствует удобству синтеза и простоте масштабирования вакцины.

Согласно инструкции, «ЭпиВакКорона-Н» вводится в два этапа с интервалом от 14 дней. К противопоказаниям препарата относятся гиперчувствительность к его компонентам, аллергические реакции, острые, а также хронические заболевания на стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные новообразования, заболевания крови, беременность и грудное вскармливание.

Разработчики также предостерегают от введения второй дозы вакцины при возникновении аллергической реакции после первого укола. Кроме того, препарат может представлять риск при аутоиммунных заболеваниях.

В качестве побочных эффектов в инструкции к препарату указаны боль в месте его введения и кратковременное повышение температуры до 38,5 градусов. Аллергическая реакция на медикамент может проявляться в виде отёка Квинке.

Производить вакцину планируется на предприятиях научного центра «Вектор», а также АО «Вектор-БиАльгам» и ООО «Герофарм».

Ранее в «Векторе» сообщали о планах зарегистрировать вакцину «ЭпиВакКорона-Н» в августе.

Вакцина подведомственного Роспотребнадзору новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона» поступила в оборот в феврале, массово прививаться препаратом в России начали весной. По словам гендиректора учреждения Рината Максютова, к концу июля им вакцинировалось более миллиона человек.