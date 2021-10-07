Некоторых сотрудников муниципальных органов власти в Барнауле и Бийске отстранили от работы за отказ от вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в Алтайском крае мэр Бийска Александр Студеникин и заместитель главы администрации Барнаула Александр Артемов сообщили об отстранении от работы отдельных сотрудников муниципальных органов власти за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции.

«При этом все более распространенной становится практика предоставления дополнительных выходных дней для привитых работников», — указано в сообщении.

По оценкам специалистов Роспотребнадзора и Минздрава Алтайского края, регион вошел в очередную волну пандемии коронавирусной инфекции. В Алтайском крае фиксируют ежедневный рост числа заболевших COVID-19. Уточняется, что число вызовов скорой помощи практически достигло прошлых пиковых показателей.

«Руководство Минздрава было вынуждено принимать решения об увеличении числа коек в ковидных госпиталях. Вновь растет количество пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми формами заболевания, увеличиваются и показатели смертности. В связи с этим существенно выросла нагрузка на медицинские бригады», — сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, в регионе снизились темпы вакцинации от заболевания. Уточняется, что среди привитых от коронавируса доля заболевших составляет всего порядка 2,5%, при этом болезнь протекает без последствий и тяжелых проявлений.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко отметила, что в крае от коронавируса привито около 700 тыс. человек. Плановый показатель для региона по вакцинации составляет 1,1 млн человек. Вакцинацию от заболевания прошли 66% медработников, 79% сотрудников образовательных учреждений, 82% работников подведомственных учреждений Минсоцзащиты региона, 61% работников сферы торговли и предпринимательства. Самые низкие показатели по вакцинации от коронавируса зафиксированы в сфере пищевой промышленности и среди работников транспорта.

Напомним, в Новосибирской области сфера услуг стала аутсайдером по доле вакцинации от COVID-19. В регионе не исключают возможности введения дополнительных мер по защите населения от заболевания, в частности, обязательной вакцинации ряда профессиональных групп повышенного риска. Накануне в области был зафиксирован суточный рекорд смертности от коронавируса — пятнадцать человек.