Двое мужчин моложе 30 лет умерли от коронавируса в Новосибирской области

Пятнадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области по данным на 6 октября – это рекордный показатель суточной смертности в регионе за всё время пандемии. В числе погибших – мужчины 27 и 29 лет, сообщили в оперативном штабе.

По данным штаба, за сутки скончались восемь мужчин от 27 до 73 лет и семь женщин от 55 до 93 лет, накануне от заболевания погибли 11 жителей региона. Всего в Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерли 3 059 человек.

За минувшие сутки к заболевшим в регионе добавилось 182 человека (днём ранее – 169 человек). В инфекционных стационарах Новосибирской области от коронавируса лечатся 2 128 пациентов, 244 человека находятся в реанимации. Аппарат искусственной вентиляции лёгких требуется 32 больным.

В Кузбассе по данным на 6 октября выявлено 168 новых случаев коронавируса (5 октября – 164), четыре человека от заболевания скончались (5 октября – шесть человек). Медицинскую помощь в регионе получают 1 220 пациентов с COVID-19, а в стационарах, обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находятся 10 348 больных.

В Алтайском крае 275 новых случая коронавирусной инфекции (5 октября – 270 человек). За последние сутки здесь от заболевания умерло 26 жителей – как и в Новосибирской области, это рекордный показатель для региона. Днём ранее от коронавируса скончались 16 жителей края. В инфекционных госпиталях лечится 3 131 человек, у 471 больного подтверждена вирусная пневмония. Тяжело переносят заболевание 583 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 242.

Напомним, в связи с новым всплеском заболеваемости в Новосибирской области вновь готовятся к перепрофилированию медучреждений в «ковидные» госпитали и не исключают введения обязательной вакцинации населения.