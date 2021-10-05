В Новосибирской области рассматривают возможность обязательной вакцинации от COVID-19

Специалисты оперштаба по наблюдению за коронавирусом в Новосибирской области обсуждают возможность введения в регионе обязательной вакцинации от заболевания. В случае необходимости они выступят с соответствующей рекомендацией властям.

В оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции по Новосибирской области поступило предложение ввести в регионе обязательную вакцинацию от COVID-19, сообщили «Вести Новосибирск» 5 октября.

Как рассказали изданию в оперштабе, поступившее предложение уже обсуждают специалисты, а окончательное решение будет принято в зависимости от угрозы распространения заболевания в регионе и темпов добровольной вакцинации жителей.

«Вопросы введения в Новосибирской области дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, в частности обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, а также о доступе на культурно-массовые, спортивные мероприятия, в организации общепита и сферы услуг, иные организации по QR-кодам о вакцинации вынесены на рассмотрение регионального оперативного штаба», – говорится в сообщении штаба.

В оперштабе также добавили, что решение о введении дополнительных мер по противодействию заболеванию принимаются на основании постановления главного санитарного врача региона.

Обязательная вакцинация для ряда категорий граждан уже введена в Сибири в Красноярском крае, Туве, Омской области, Алтайском крае и Республике Алтай.

Напомним, на днях новосибирский учёный подтвердил наступление очередной волны коронавирусной инфекции, а число заразившихся в школах региона в течение недели выросло вдвое. Накануне число заболевших коронавирусом в Новосибирской области увеличилось на 165 человек.