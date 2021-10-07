Сфера услуг стала аутсайдером по доле вакцинации в Новосибирской области

Обязательная вакцинация населения, которую могут ввести в Новосибирской области в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, затронет в первую очередь сотрудников сферы услуг. Темпы добровольной вакцинации среди этой категории жителей наиболее низки в регионе, отмечают в областном минздраве.

В минздраве Новосибирской области отмечают рост заболеваемости COVID-19 при недостаточных недостаточны для формирования коллективного иммунитета темпах вакцинации. Низкой, в частности, остаётся доля привитых в ряде сфер, сотрудники которых наиболее активно взаимодействуют с людьми.

В связи с этим оперативный штаб по противодействию коронавирусу не исключает возможности введения дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, в частности, обязательной вакцинации ряда профессиональных групп повышенного риска. Это может коснуться порядка 270 тысяч человек, рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге 7 октября.

Как отметил министр, в регионе уже вторую неделю отмечается ежедневный рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что министерством развернута широкая сеть пунктов вакцинации, сформированы мобильные бригады для выездной вакцинации сотрудников на предприятиях, темпы вакцинации остаются недостаточными для формирования популяционного иммунитета.

«Особое беспокойство вызывает низкие показатели вакцинации работников сферы услуг, хотя именно они наиболее активно взаимодействуют и общаются с людьми. Вакцинация граждан, занятых в этой сфере особенно важна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», – отметил Константин Хальзов, пояснив, что речь идёт, в частности, об общепите, ЖКХ, транспорте и торговле.

Министр также напомнил, что сейчас прорабатывается вопрос о введении доступа на культурно-массовые, спортивные мероприятия, в общественные места по QR-кодам. Конкретные решения о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции будут зависеть от текущей эпидситуации, их примут по рекомендации главного санитарного врача Новосибирской области.

В Новосибирскую область поступило более 1 млн 175 тысячи доз вакцин. Прививку от коронавируса поставили более 757 тысяч жителей региона, а завершили вакцинацию более 712 тысяч человек.

Напомним, 7 октября в Новосибирской области от коронавируса умер новорождённый ребёнок.