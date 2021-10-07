Новорожденный ребенок умер от COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, за минувшие сутки в Новосибирской области от COVID-19 скончались четырнадцать человек. Среди них — новорожденная девочка.

По данным на 7 октября, в Новосибирской области от коронавируса скончались четырнадцать человек: семеро мужчин в возрасте от 49 до 83 лет, шесть женщин в возрасте от 65 до 84 лет, а также новорожденная девочка. За все время от заболевания в регионе умерли 3 073 человека.

За сутки коронавирус выявили у 190 жителей Новосибирской области. В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 2 193 пациента, в отделениях реанимации лечатся 255 человек. Аппарат ИВЛ требуется 40 пациентам.

В Алтайском крае за минувшие сутки заболевание подтвердилось у 278 человек, скончались 27 жителей региона. В инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 3 165 человек. Тяжело переносят заболевание 599 пациентов, подключены к аппаратам ИВЛ 245.

В Кузбассе выявлено 176 случаев заражения COVID-19, шесть человек скончались. Медицинскую помощь в регионе получают 1 215 пациентов с COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находятся 9 940 человек.

Напомним, накануне в Новосибирской области зафиксировали суточный рекорд смертности от коронавируса. От заболевания за день скончались пятнадцать человек.

Новосибирские власти и ученые сообщают о начале четвертой волны коронавирусной инфекции в регионе. В связи с новым всплеском заболеваемости в области вновь готовятся к перепрофилированию медучреждений в инфекционные госпитали. В Новосибирской области не исключают введения обязательной вакцинации населения от коронавируса.

По последним данным, в регионе от COVID-19 однократно вакцинированы более 757 тыс. жителей, завершили вакцинацию свыше 712 тыс. человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения Новосибирской области, однако, по данным министерства здравоохранения региона, на это потребуется еще год.