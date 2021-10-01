Новосибирский вирусолог заявил о начале четвертой волны COVID-19

В Новосибирской области началась четвертая волна COVID-19, сообщил вирусолог, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов во время пресс-конференции в ТАСС.

Вирусолог Сергей Нетесов сообщил о подъеме заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области.

«У нас третья-то волна нормально не закончилась, и она фактически перешла в новую волну. Это связано с тем, что у нас обновились контингенты людей: в школах первоклассники пришли, в университетах — студенты. Кроме того, люди вернулись из отпусков. В добавление к этому у нас в конце июня начал доминировать вариант «дельта». Это все наложилось, и из-за этого мы сейчас видим новый подъем заболеваемости. Можете его называть продолжением третьей волны, можете назвать четвертой. Но он уже есть», — сообщил вирусолог.

Сергей Нетесов отметил, что, по статистике, в других странах, где высокий процент вакцинированного от COVID-19 населения, смертность «фактически не прирастает».

«А там, где низкий процент вакцинированных, как у нас, там, к сожалению, смертность продолжает оставаться на том же высоком уровне. <…> Год назад у нас были жесткие (ограничительные — прим. «Континент Сибирь») меры, но заболеваемость была существенно ниже, чем сейчас. У нас сейчас заболеваемость выше, но как-то люди маски не носят на улице», — сказал Нетесов.

По словам вирусолога, показатель смертности среди невакцинированных от COVID-19 составляет в среднем 3-4%, когда среди тех, кто сделал прививку, смертности от заболевания нет.

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, 30 сентября за сутки COVID-19 выявили у 176 жителей Новосибирской области, от заболевания скончались десять пациентов. За все время в регионе от COVID-19 умерли 2 985 человек. В Новосибирской области на два месяца продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса.