Еще 176 жителей Новосибирской области заразились COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, за последние сутки в Новосибирской области выявлено 176 случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки от коронавируса в Новосибирской области скончались десять человек (днем ранее – 13): семь женщин в возрасте от 58 до 79 лет, а также мужчины в возрасте 58, 59 и 89 лет. Всего от заболевания в регионе умерли 2 985 человек.

В инфекционных стационарах Новосибирской области от заболевания лечатся 1 850 пациентов, в том числе 28 детей. В отделениях реанимации находятся 198 человек. Искусственная вентиляция лёгких требуется 23 пациентам.

В Алтайском крае, по данным на 30 сентября, за сутки зафиксировали 254 новых случая заражения коронавирусной инфекции, скончались 22 человека. В инфекционных стационарах лечатся 2 902 человека с диагнозом COVID-19. 529 тяжело переносят заболевание, из них 234 подключены к аппаратам ИВЛ.

В Кузбассе за минувшие сутки заболевание выявили у 167 человек, от COVID-19 скончались шесть человек. Медицинскую помощь в регионе получают 1 262 пациента с коронавирусом, в стационарах, обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находится 8 971 человек.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Новосибирской области, четвертая волна коронавирусной инфекции начнется в конце сентября. В регионе на два месяца продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19.