МВД потребовало 3 млн рублей с блогера и депутата в Новосибирске за работу на митинге

ГУ МВД РФ по Новосибирской области потребовало 3 млн рублей с депутата горсовета Антона Картавина и блогера Тимура Ханова. Об этом сообщает Антон Картавин на своей странице в Twitter.

Главное управление МВД России по Новосибирской области подало иск в Октябрьский районный суд с требованием взыскать с депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина и блогера Тимура Ханова 3,02 млн рублей за работу 31 января на несанкционированном митинге.

Иск ведомство подало 19 августа, а предварительное судебное заседание состоялось на 27 сентября, сказано в карточке дела на сайте Октябрьского районного суда. При этом бандероль с документами вручили депутату 7 октября.

«Сумма иска — 3 024 877 рублей, 30 копеек. ГУ МВД по неясной причине считает, что мы должны оплатить их услуги по работе на митинге 31 января», — сообщил «Континенту Сибирь» депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин.

Рассмотрение дела по существу назначено на 20 октября. Ведомство потребовало с ответчиков 13, 1 тыс. рублей за затраты на бензин, остальное — сверхурочные деньги, выплаченные сотрудникам за время выполнения служебных обязанностей на мероприятии. При этом Антон Картавин до и после акции был взят под стражу. Тимура Ханова арестовали на семь суток 30 января.

Напомним, в августе полиция потребовала взыскать 2,8 млн рублей новосибирских политиков и их соратников за участие в несанкционированной акции протеста 23 января.