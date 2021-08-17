Почти 3 млн рублей потребовала полиция с новосибирских политиков за свою работу на митинге

ГУ МВД по Новосибирской области направило в Железнодорожный суд Новосибирска иск с требованием взыскать 2,8 миллиона рублей с экс-депутата Госдумы Аркадия Янковского, депутата новосибирского горсовета Сергея Бойко и их соратников за участие в несанкционированной акции протеста 23 января. Правоохранители заявляют, что хотят получить компенсацию за работу во внеурочное время и бензин.

Как следует из информации на сайте Железнодорожного районного суда, ответчиками также стали Даниил Маркелов, Елена Носковец, Наталья Позднякова и Вячеслав Якименко.

Согласно расчёту исковых требований полиции, которые опубликовал на своей странице в Facebook Сергей Бойко, расходы ГУ МВД на оплату труда сотрудников в выходной день 23 января составили 2,78 млн руб., а на горюче-смазочные материалы – 4,6 тыс. руб. Всего же правоохранители потратили 2 млн 822 тыс. 112 руб. 45 коп.

«Новосибирское ГУ МВД выставило мне счёт за проведение публичного мероприятия 23 января. По мнению (начальника ГУ МВД по Новосибирской области) генерал-майора (Андрея) Кулькова, услуги 802 ребят в форме обошлись мне и коллегам в 2,8 миллиона рублей», — прокомментировал Сергей Бойко в соцсети 17 августа.

Напомним, Аркадий Янковский, Даниил Маркелов, Наталья Позднякова и Вячеслав Якименко были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия) за причастность к несанкционированной акции протеста 23 января.