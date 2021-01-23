Акция в поддержку Алексея Навального в Новосибирске собрала более тысячи участников

Александр Корнев
 
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске прошла акция протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексей Навального. Шествие в районе площади Ленина собрало более тысячи участников, есть неподтвержденная пока официально информация о задержанных.

В субботу в Новосибирске на площади Ленина прошло шествие в поддержку арестованного оппозиционера Алексей Навального. По предварительной информации, в протестной акции приняли участие более тысячи человек. В соцсетях также сообщают о задержанных – официально эта информация пока не подтверждена.

Напомним, накануне в Новосибирске были задержаны депутат горсовета и координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко, а также его помощники. Сегодня их дела слушаются в Центральном районном суде.

Кроме того, Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам и вооруженному сопротивлению властям. Задержан 20-летний житель Новосибирска.

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