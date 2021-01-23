Новосибирский депутат и координатор штаба Навального Сергей Бойко арестован

Центральный районный суд Новосибирска в субботу признал депутата горсовета и координатора новосибирского штаба Алексея Навального виновным в нарушении КоАП и назначил ему 28 суток административного ареста.

Как сообщили в суде, Сергей Бойко признан виновным в нарушении части восьмой ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Политику назначили наказание в виде 28 суток административного ареста, в законную силу приговор пока не вступил.

Напомним, депутат и координатор штаба Навального Сергей Бойко был задержан в минувшую пятницу, когда он ехал на заседание горсовета по депутатской этике, где планировалось рассмотреть обращение мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Поводом для обращения стали призывы к участию в акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Вместе с Сергеем Бойко задержана помощник депутата Елена Носковец. Кроме того, в субботу Центральный районный суд вынес решение по делу еще одного помощника депутата, Дениса Маркелова, который был отправлен под арест на 10 суток.