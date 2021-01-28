Задержанного за эфир о Навальном новосибирского депутата арестовали на десять суток

Центральный районный суд Новосибирска вынес постановление об аресте независимого депутата горсовета Антона Картавина на десять суток. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте суда в четверг.

Как сообщили в суде, срок наказания будет исчисляться с момента задержания депутата.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 28.01.2021 Картавин А.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление в законную силу не вступило.

Сам Картавин также сообщил о своём аресте в социальных сетях.

«Центральный суд только что дал мне 10 суток административного ареста», – написал он в Instagram.

Антон Картавин был задержан в ночь на 28 января после того, как в социальных сетях вышел его ролик с эфиром о прошедшей в Новосибирске акции в поддержку Алексея Навального. Депутат сообщил, что намерен «выйти на прогулку» со своими избирателями в следующие выходные. Между тем, в четверг областная прокуратура опубликовала на своём сайте предупреждение, в котором говорится, что призыв к участию в несанкционированных мероприятиях карается административным наказанием.