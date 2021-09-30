До конца года в Сибири откроется три новых ресторана грузинской кухни под брендом «Хочу Пури»

Как стало известно «Континенту Сибирь», в декабре планируется запустить 3 новых ресторана под брендом «Хочу Пури» — в Красноярске, Омске и Барнауле. Об этом изданию сообщили в самой компании.

Напомним, что первый ресторан «Хочу Пури» площадью 372 кв.м. открылся 25 августа 2018 года в торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске. Его команда ранее в том числе запускала такие заведения, как Peoples, Park Cafe, «Чучвара», «Хлеб и Нино», а в 2020 году открыла ресторан грузинской кухни «Баклажани» в новосибирском торгово-развлекательном центре «Галерея». Ранее в компании отмечали, что в 2021 году планируют запустить 7 новых ресторанов под брендом «Хочу Пури».

Во всех трех городах заведения откроются по схеме франшизы. В Барнауле на сегодня уже есть один ресторан «Хочу Пури» в торговом центре Galaxy. Действующий партнер откроет еще одно заведение под этим брендом, но уже в street-формате. В Красноярске и Омске речь идет о новых фрачайзинговых партнерах. В Красноярске речь идет о запуске ресторана в торговом центре «Планета», а в Омске — о заведении в street-формате.

По данным компании общий объем инвестиций в открытие ресторана состоит из паушального взноса и инвестиций непосредственно в само заведение. Сумма паушального взноса составляет 2 млн. рублей, роялти — 5% от оборота. Открыть ресторан под ключ можно от 40 млн рублей, но сумма зависит от специфики помещения. Расчетные сроки окупаемости составляют от 24 месяцев.

Напомним, что ранее «Хочу Пури» вошел в ТОП-100 лучших ресторанных концепций 2019 года в российской премии «Пальмовая ветвь», а также в этом же году занял первое место в номинации «Гастроэкспаты».