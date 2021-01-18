Основанная в Новосибирске сеть ресторанов грузинской кухни «ХОЧУ ПУРИ» планирует в 2021 году продолжить развитие по франчайзингу и открыть 7 новых заведений в городах России.

Напомним, что первый ресторан «Хочу Пури» площадью 372 кв.м. открылся 25 августа 2018 года в торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске. Его команда ранее в том числе запускала такие заведения, как «Перчини», Peoples, Park Cafe, «Чучвара», «Хлеб и Нино», а в 2020 году открыла ресторан грузинской кухни «Баклажани» в новосибирском торгово-развлекательном центре «Галерея».

«Хочу Пури» вошел в ТОП-100 лучших ресторанных концепций 2019 года в российской премии «Пальмовая ветвь», а также в этом же году занял первое место в номинации «Гастроэкспаты». Ресторан в Новосибирске запомнился гостям в том числе большими очередями в заведение, связанными с тем, что количество желающих его посетить выше, чем посадочные возможности.

Такие результаты позволили тиражировать опыт на другие регионы. На сегодня по франшизе уже открыто два ресторана в Екатеринбурге, один в Иркутске, также в 2020 году был запущен ресторан в Барнауле.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в компании, в настоящее время ведутся переговоры и поданы заявки на франшизу от партнеров в таких городах, как Сургут, Омск, Томск, Красноярск, Кемерово и Сочи.

Общий объем инвестиций в открытие ресторана состоит из паушального взноса и инвестиций непосредственно в само заведение. Сумма паушального взноса составляет 1 500 000 рублей, роялти — 3% от оборота. Открыть ресторан под ключ можно от 25 млн рублей, но сумма зависит от специфики помещения. Расчетные сроки окупаемости составляют от 10 месяцев до 2 лет. Также компанией уже упакована франшиза заведения «Баклажани». Пока под этим брендом работает один ресторан в Новосибирске.