Основанная в Новосибирске сеть ресторанов грузинской кухни «Хочу Пури» планирует активно развиваться по франшизе в 2020 году. К концу года она планирует иметь не менее 11 ресторанов, работающих под брендом «Хочу Пури».

Напомним, что первый ресторан «Хочу Пури» открылся 25 августа 2018 года в торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске. Его команда ранее в том числе запускала такие заведения, как «Перчини», Peoples, Park Cafe, «Чучвара», а в 2019 году открыла еще один ресторан грузинской кухни «Хлеб и Нино» в новосибирском Академгородке.

Успех проекта в Новосибирске позволил тиражировать опыт на другие регионы. На сегодня по франшизе уже открыто два ресторана в Екатеринбурге, а это один из стратегических городов в портфеле компании. Также один ресторан площадью 350 квадратных метров уже работает в Иркутске. В планах «Хочу Пури» — открывать рестораны в городах с населением не менее 500 тысяч человек.

«В 2020 году планируется заключить не менее 7 договоров. С учетом действующих, это 11 ресторанов на конец 2020 года», — пояснила «Континенту Сибирь» бренд-менеджер «Хочу Пури» Саломея Жукова.

Общий объем инвестиций в открытие ресторана состоит из паушального взноса и инвестиций непосредственно в само заведение. Сумма паушального взноса составляет 1 500 000 рублей. Открыть ресторан под ключ можно от 25 млн рублей, но сумма будет зависеть от специфики помещения. Непосредственно в Новосибирске запускать новые рестораны под брендом «Хочу Пури» по франшизе не планируется.

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