Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил активность новосибирцев в первый день выборов депутатов Госдумы РФ.

По словам губернатора, жители Новосибирской области приняли достаточно активное участие в выборах в пятницу, 17 сентября – первый день начала голосования.

«Мы видим, что вчера многие поторопились проголосовать в последний рабочий день, чтобы освободить себе выходные. Но тем не менее, ожидаем, что сегодня и завтра активность наших избирателей будет также достаточно высокой», — поделился Андрей Травников.

В целом, по его оценке, процесс голосования идет достаточно организованно, избирательная компания проходит спокойно, без серьезных нарушений и ажиотажа.

Напомним, голосование на выборах 2021 года в Государственную Думу РФ продлится с пятницы по воскресенье текущей недели — 17, 18 и 19 сентября. В Новосибирской области будут действовать 1 982 основных избирательных участка и 14 временных, один из них — в СИЗО-1. На них будут работать более пяти тысяч наблюдателей. Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как найти свой избирательный участок и где можно узнать информацию о кандидатах.