Более пяти тысяч наблюдателей проследят за выборами в Новосибирской области

Более пяти тысяч наблюдателей будут работать на двух тысячах избирательных участках во врем выборов в Госдуму, которые пройдут в Новосибирской области 17-19 сентября. Об этом сообщила на встрече с журналистами в четверг глава облизбиркома Ольга Благо.

Как отметила глава облизбиркома на пресс-конференции 16 сентября, всего на предстоящие выборы направлено 5 195 наблюдателей. Кандидаты на одномандатных округах назначили 612 человек, политические партии – 3 691, а Общественная палата региона – 892.

Больше всего наблюдателей направила партия «Единая Россия», их число составило 2 120 человек, а меньше всего – шесть человек – Российская партия социальной справедливости. При этом, как отметила Ольга Благо, партии активно пользуются правом назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

Глава облизбиркома также сообщила, что на избирательных участках будут соблюдаться все необходимые требования Роспотребнадзора. Решение о том, идти ли к избирателю, который находится на самоизоляции из-за коронавируса, принимают сами комиссии. Большая часть участковых избиркомов прошли процедуру вакцинации, отметила Ольга Благо.

Выездное голосование в этом году пройдёт в 251 населённом пункте Новосибирской области, где нет соответствующих стационарных помещений. Там проживает 13 тыс. 572 человека. Для выборов на этих территориях закуплены специальные переносные ширмы.

На выборах в Госдуму от Новосибирской области по четырём одномандатным округам зарегистрировано 40 кандидатов. В регионе также проходит 43 муниципальных избирательных кампании, в том числе в городские советы Бердска, Искитима, Оби, Барабинска, Куйбышева, Татарска и Мичуринского сельсовета.

Всего в Новосибирской области будут работать 1982 основных избирательных участка и 14 временных, 13 из которых организованы в медицинских учреждениях и один – в СИЗО-1. Число зарегистрированных в регионе избирателей – 2 млн 152 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках во время выборов в Новосибирске откроются пункты вакцинации.

В преддверии выборов «Континент Сибирь» также рассказал о том, как найти свой избирательный участок и информацию о кандидатах.